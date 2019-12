Van Gerwen naar halve finale WK darts

Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de halve finale van het WK darts in Londen. Hiermee is hij weer een stap dichter bij het prolongeren van zijn wereldtitel. Hij versloeg Darius Labanauskas uit Litouwen met 5-2. In de halve finale staat hem een duel met de Brit Nathan Aspinall te wachten.

Labanauskas was op het vorige WK verantwoordelijk voor de uitschakeling van Raymond van Barneveld. Tegen Van Gerwen kwam de Litouwer op 1-0 in sets. De wereldkampioen herstelde zich met de winst van drie sets, maar zag zijn tegenstander door wat missers op de dubbels toch terugkomen tot 3-2. Mede doordat Labanauskas moeite had met het uitgooien van de legs, kon Van Gerwen de partij daarna snel beslissen.

Van Gerwen staat voor de zevende keer in de halve finales van het WK. Hij werd drie keer wereldkampioen. (ANP)

Lees meer over het WK darts: WK-sprookje van Engelse dartskoningin is voorbij