Taliban stemt in met staakt-het-vuren in Afghanistan

De Taliban zegt zondag te hebben ingestemd met een tijdelijk staakt-het-vuren in heel Afghanistan. De wapenstilstand biedt gelegenheid voor de Verenigde Staten om een vredesovereenkomst met de terreurgroep te tekenen. Dat meldt persbureau AP.

De leider van de Taliban moet nog wel instemmen met de wapenstilstand, maar AP stelt dat dit waarschijnlijk wel gebeurd. Hoe lang het bestand precies moet duren, is niet bekendgemaakt. Maar het persbureau verwacht dat het zo’n tien dagen zal zijn.

Een vredesovereenkomst zou de achttien jaar durende militaire operatie van de Amerikanen in Afghanistan kunnen beëindigen. De VS hebben momenteel ongeveer twaalfduizend militairen in het land. Eerder op zondag kwamen zeker zeventien Afghaanse militairen om door een aanval van de Taliban in het noorden van het land.

Terugtrekken uit Afghanistan is een verkiezingsbelofte van president Donald Trump. Afgelopen herfst leek vrede tussen de VS en de Taliban heel dichtbij te zijn maar trokken de VS zich op het laatste moment terug na een aanslag in Kabul. Begin deze maand werden de gesprekken met de terreurorganisatie hervat in Qatar.