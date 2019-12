Oekraïne en pro-Russische separatisten ruilen gevangenen uit

De Oekraïense regering en pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne zijn zondag begonnen met een volledige uitruil van gevangenen. Dat meldt persbureau AP op basis van berichtgeving door de Oekraïense regering en een vertegenwoordiger van de rebellenregering.

De gevangenenruil is onderdeel van het akkoord dat de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky eerder deze maand sloten in Parijs. Samen met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel werd toen een volledig staakt-het-vuren afgesproken voor het oosten van Oekraïne voor het einde van dit jaar. De partijen komen over vier maanden opnieuw bijeen.

Volgens AP gaan de Oekraïense autoriteiten 87 separatisten uitleveren en worden 55 Oekraïense gevangenen uit Donetsk en Loehansk teruggestuurd. Die aantallen zijn niet officieel bevestigd. De uitwisseling gebeurt bij een grenspost in de buurt van de stad Horlivka, nabij de Russische grens.

De oorlog in het oosten van Oekraïne begon in 2014, toen de Oekraïense president Viktor Janoekovitsj werd afgezet na protesten en Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde. Meer dan 14.000 mensen zijn door de oorlog om het leven gekomen.