Nederlands avontuur van Hudson’s Bay eindigt met kortingen van 90 procent

Met een tas vol aankopen stapt Henk Struijs de koude buitenlucht van Haarlem weer in. Een jas, een trui, een rok, sportkleding – hij is deze zondagmiddag goed geslaagd. Natuurlijk, veel keuze was er niet meer. De meest gangbare producten en maten zijn allang weg. „Maar dit heb ik allemaal gekocht voor iemand met een kleine maat”, grijnst hij.

Struijs is niet speciaal voor de hoge kortingen gekomen, zegt hij. Ook voordat warenhuisketen Hudson’s Bay met zijn opheffingsuitverkoop begon, kwam hij al geregeld hier in het Haarlemse filiaal. „Ze hadden veel mooie spullen en de winkel was heel fris en ruim opgezet”, vindt Struijs. Nu, op de laatste dag, heeft hij nog één keer flink ingeslagen. Hij houdt de oogst omhoog: „Een tas vol, voor 20 euro!”

Achter zijn rug, in de winkel, is het intussen een komen en gaan van bezoekers. Al voordat het warenhuis tegen het middaguur zijn deuren opende, verzamelden de eerste belangstellenden zich voor de ingang. Binnen stonden op dat moment nog tien rekken vol kleding, soms voorzien van handgeschreven kortingskaartjes. Alle andere verdiepingen en het restaurant van La Place op de hoogste etage, zijn al niet meer toegankelijk.

Voor sommige bezoekers is dat een teleurstelling. „Is dit alles?”, vragen drie vrouwen zich in de deuropening hardop af. „Dan zijn we snel klaar.” Anderen kunnen de verleiding van 90 procent korting niet weerstaan. Vier tienermeisjes lopen elk met hetzelfde geelwit gestreepte shirtje (nu voor 1,99 euro) richting de laatste twee pashokjes. „Dit had ik nooit gekocht als het niet zo goedkoop was”, roept een van hen tegen de rest.

Leegverkopen

Het is een kwestie van leegverkopen zegt winkelmanager Marc van der Veur. „Zodra alles op is, gaan we dicht.” Aanvankelijk wilde Hudson’s Bay zijn vijftien Nederlandse winkels tot Oudejaarsdag openhouden, maar de belangstelling voor de opheffingsverkoop in de filialen was groot. Sommige filialen hadden zaterdag al hun laatste dag, in Haarlem was voldoende voorraad om ook zondag nog open te gaan.

De filiaalmanager kijkt met gemengde gevoelens naar hoe klanten zich rond zijn laatste producten verdringen. Het doet pijn om de winkel, die hij sinds de opening leidde, zo leeg te zien. „Haarlem was een goedlopend filiaal. Dus ik vind het jammer dat we niet meer tijd hebben gekregen om onszelf op de kaart te zetten.”

Tegelijkertijd zijn Van der Veur en zijn personeel nu al drie maanden bezig met uitverkopen. „Dus ik ben ook wel blij dat het er straks op zit”, zegt hij. „Het is de afgelopen weken echt megadruk geweest. Sommige mensen zie je bijna elke dag binnenlopen, in de hoop dat de kortingen weer verder zijn aangescherpt.” Van der Veur neemt het ze niet kwalijk, zegt hij. „Ik ben zelf ook niet vies van een leuke korting.”

Triest aangezicht

Ook veel bezoekers vinden het nagenoeg lege warenhuis een triest aangezicht. Vooral voor Haarlem vinden ze het spijtig dat Hudson’s Bay nu alweer vertrekt. De keten zit er in een kolossaal pand, midden in het centrum, dat in de jaren dertig speciaal voor warenhuisketen V&D werd gebouwd. Als dat bouwwerk straks leeg komt te staan, doet dat ook de rest van het centrum geen goed, vrezen ze.

Na het faillissement van V&D, eind 2015, stond het pand ook maandenlang leeg. Toen in de zomer van 2016 duidelijk werd dat Hudson’s Bay naar Haarlem ging komen, stemde dat de stad dan ook hoopvol. Het Canadese warenhuis had eerder al aangekondigd twintig winkels in Nederland te willen openen. De eerste tien daarvan gingen in september 2017 open.

Op de laatste dag dat de Hudson’s Bay in Haarlem nog open was, kwamen kopers af op de korting van 90 procent op de laatste producten. Of namen gratis kledinghangers mee.

Foto’s Olivier Middendorp Foto’s Olivier Middendorp

De winkel in Haarlem volgde pas enkele maanden later, in april 2018, als dertiende filiaal. Duidelijk was toen al dat het nieuwe warenhuis in Nederland niet zo’n doorslaand succes was als vooraf werd gehoopt. Klanten kwamen weliswaar in de winkels, maar kochten niet voldoende. Daarom werd besloten de ambities bij te stellen. Er kwamen meer goedkope merken in de winkels, en er kwamen minder filialen dan gepland. Na Haarlem volgden alleen nog Utrecht en Amstelveen.

Het werd een zwaar verliesgevend avontuur, bleek onlangs. In het eerste volledige jaar – 2018 – leed de keten in Nederland een verlies van 90 miljoen euro. Omdat die resultaten ook in 2019 niet verbeterden, besloot het Canadese moederbedrijf eind september, na maanden van geruchten, alle Nederlandse winkels te sluiten. Voor de ruim 1.400 overgebleven werknemers werd ontslag aangevraagd.

Als verklaring voor de problemen werd veelal naar het assortiment gewezen. Dat was te duur en niet bijzonder genoeg. Ook Jessye en Edward, die niet met hun achternaam in de krant willen, kwamen om die reden nooit bij Hudson’s Bay, zeggen ze. Ze gingen liever naar De Bijenkorf, een écht exclusieve winkel. Deze zondag zijn ze er eigenlijk voor het eerst, bekent Jessye. De oogst: een tas vol gratis kledinghangers.

Tegelijkertijd zijn er ook bezoekers die Hudson’s Bay wel gaan missen, zoals Charlotte Meijer. „Wij kwamen hier graag, dan gingen we vaak ook even iets eten bij La Place.” Deze zondag is Meijer met haar dochtertje Liliène nog een laatste keer in de winkel. Ze hebben een tas vol kleren gekocht. „Aan ons heeft het niet gelegen, hè?”