Met The Mandalorian heeft Disney een Star Wars-serie die het verfrissend klein houdt

Zou filmmaker Jon Favreau The Mandalorian hebben geschreven met in het achterhoofd een jonge generatie die via internet meekijkt met hoe anderen een game spelen? Regelmatig is het tijdens het kijken van de voor de nieuwe streamingdienst Disney+ geproduceerde science fiction-serie alsof je naar een computerspel aan het kijken bent. De verhaalstructuur is die van een game: een premiejager krijgt een moeilijke opdracht, volbrengt die en wordt beloond met een uitbreiding van zijn harnas, zodat hij in staat is moeilijkere opdrachten te voltooien.

Wie had verwacht dat de eerste live action-serie in het Star Wars-universum een complex Game of Thrones-achtig epos zou zijn, komt bedrogen uit: The Mandalorian lijkt bewust de ambitie qua plot klein te houden. Dat is knap, want het budget (15 miljoen dollar per aflevering – vergelijkbaar met de laatste afleveringen van Game of Thrones) en de verwachtingen van fans waren torenhoog.

The Mandalorian draait om de onwaarschijnlijke band tussen een geharnaste premiejager (Pedro Pascal) en ‘The Child’ – een Force-gevoelige baby van vijftig jaar oud. Dit extreem vertederende personage werd op internet direct een hype en daar algauw ‘Baby Yoda’ gedoopt – naar zijn beroemde oudere soortgenoot uit de originele Star Wars-films. De Mandalorian komt in contact met het kind door een missie voor een mysterieuze opdrachtgever met banden met het voormalige Keizerrijk (voortreffelijk gespeeld door Werner Herzog). ‘Mando’ besluit het kind niet aan zijn opdrachtgever te overhandigen, maar samen met het kind op avontuur te gaan. Het contrast tussen de koele, mysterieuze Mandalorian – die vrijwel het gehele seizoen zijn helm ophoudt – en de schattige Baby Yoda blijft aflevering na aflevering fascinerend en spannend.

Terwijl de Star Wars-films steeds vaker de overtreffende trap gebruikten om het verhaal aan te jagen, en er in het slotdeel van de eerste door Disney geproduceerde trilogie, The Rise of Skywalker steeds meer kunstgrepen met ‘The Force’ (de magische kracht die het Star Wars-universum in balans houdt) nodig waren om alle verhaallijntjes nog samen te brengen, houdt The Mandalorian de uitdagingen verfrissend klein. Er moet een ei afgepakt worden van een neushoorn-achtig monster, een vreedzame samenleving moet beschermd worden tegen plunderaars, een gevangene moet bevrijd worden.

Baby Yoda fungeert ondertussen als een typische MacGuffin: een verhaalelement dat de gebeurtenissen aanjaagt, maar verder niet wordt gedefinieerd. Wie of wat is het kind? Waarom wil de opdrachtgever het hebben? Die vragen worden maar mondjesmaat beantwoord, en eigenlijk zijn ze secundair aan wat The Mandalorian doet: iedere week een mooi rond verhaal afleveren.

Dat gebrek aan overkoepeld plot kan frustrerend werken, maar de sub-plots zijn zo vermakelijk – vooral doordat zorgvuldig elementen zijn geplukt uit genre’s als (space)western, samurai-films en heist-movies – dat de serie altijd onderhoudend blijft. De bombastische techno-soundtrack van Ludwig Göransson draagt bij aan het rauwe gevoel van een sterrenstelsel in verwarring na de val van het Keizerrijk.

Je kunt zeggen dat Disney vooral heel berekenend handelt met The Mandalorian; dat de schattige Baby Yoda alleen bestaat om zo veel mogelijk merchandise te verkopen, en dat de wekelijkse afleveringen van The Mandalorian er alleen zijn om wekelijks een vast publiek in te laten loggen in de nieuwe streamingdienst. Maar terwijl de Skywalker-saga langzaam onder het eigen gewicht en ambitie dreigde te bezwijken, slaagt The Mandalorian er door het klein te houden juist in om fris te blijven. Het tweede seizoen is aangekondigd voor najaar 2020. Baby Yoda en de Mandalorian zitten weer in hun ruimteschip: wat zullen ze deze week beleven?