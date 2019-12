Kunstsneeuw leidt tot hilariteit in warm Moskou

Moskovieten stonden dit weekend verbaasd te kijken toen vrachtwagens met kunstsneeuw arriveerden in het centrum van hun stad. Met de aanvoer van de ‘sneeuw’ – afgeschraapt ijs van ijsbanen elders in de stad – hoopt de gemeente, ondanks de extreem hoge temperaturen, toch iets van een winterse sfeer te creëren.

De aangevoerde sneeuw wordt volgens de gemeente onder andere gebruikt om een sneeuwballengevecht te organiseren en een snowboardbaan aan te leggen bij het Rode Plein. De stad trekt jaarlijks miljoenen bezoekers met winterfestivals.

De ‘sneeuw’ leidde tot verwondering en hilariteit op sociale media, waar Moskovieten foto’s deelden van eenzame, omheinde sneeuwhopen en druk doende sneeuwschuivers in verder kale straten. Er kwam ook kritiek van Russen die menen dat de gemeente het geld beter kan besteden aan goede doelen.

Uitzonderlijke situaties

De hoge temperaturen leiden tot meer uitzonderlijke situaties in de stad. Zo staan bloemen in parken al in bloei en zouden sommige dieren in de Moskouse dierentuin in extra koele ruimtes zijn gezet om ze in winterslaap te krijgen, zo meldde The Guardian.

Met temperaturen van rond de 6 graden is het de warmste winter in 140 jaar in Moskou, en de op één na warmste winter ooit gemeten. Pas in januari wordt door meteorologen echte sneeuw verwacht.

Russen staan niet bekend om hun bekommernis om het klimaat. President Poetin noemde recentelijk de opwarming een „bedreiging”, maar stelde tegelijk dat de oorzaak van klimaatverandering onduidelijk is.