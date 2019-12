Doden bij raketaanval tijdens militaire parade Jemen

Bij een raketaanval op een militaire parade in het zuiden van Jemen zijn zondag zeker zes mensen omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Ook raakten zeker 21 mensen gewond.

De aanval vond plaats in de stad al-Dhalea tijdens een militaire parade van de Security Belt, een militie die gesteund wordt door de Verenigde Arabische Emiraten. De parade werd gehouden ter ere van het aantreden van nieuwe strijders. De raket sloeg in nabij een publiekstribune. De aanval is nog niet opgeëist maar volgens een woordvoerder van de separatisten zijn de Houthi-rebellen verantwoordelijk.

De Security Belt maakt deel uit van de Southern Transitional Council (STC), een soort regioregering met eigen strijders die in 2017 is opgericht. Voor die tijd vochten deze separatisten samen met de door Saoedi-Arabië gesteunde internationaal erkende regering tegen de Houthi-rebellen. Maar toen de Houthi’s in de loop van 2015 uit de havenstad Aden en de zuidelijke regio werden verdreven, keerde de rebellen zich ook tegen de regering. Sindsdien vecht STC in het zuiden van Jemen tegen de regering.