Vrouw en twee kinderen omgekomen bij lawine Italië

Een 35-jarige vrouw en twee zevenjarige meisjes zijn zaterdag om het leven gekomen door een grote lawine in het skigebied Van Senales in Zuid-Tirol. Dat melden Italiaanse media. De slachtoffers, allen uit Duitsland, skieden op een gletsjer toen ze werden bedolven onder de sneeuw.

De vrouw is de moeder van één van de omgekomen kinderen. Het is onduidelijk wat haar relatie is met het andere meisje. De vrouw en een van de kinderen waren op slag dood, het tweede kind werd gereanimeerd maar stierf later alsnog in het ziekenhuis. Bij het incident raakten twee andere skiërs lichtgewond.

Volgens lokale media was de lawine met een breedte van 150 meter en een lengte van zo’n 500 meter opvallend groot. Ook op twee andere plekken in Zuid-Tirol vonden zaterdag lawines plaats. Daarbij raakte een wandelaar lichtgewond en een andere persoon ernstig onderkoeld. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke dodelijke slachtoffers, maar er is geen melding gedaan van vermiste skiërs.