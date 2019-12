Mijn dochter van 9 geeft aan dat ze het vervelend vindt om in twee huizen te wonen. Soms heeft ze iets nodig wat in het andere huis ligt. Ik zeg enigszins berustend: „Dat is ongemakkelijk.” Ze zegt dat „ongemakkelijk” voor haar iets anders betekent, maar kan niet goed verwoorden wat het volgens haar dan wel is. Een uurtje later komen we tijdens het winkelen haar moeder tegen bij de kassa. De conversatie komt niet verder dan één woord: „Hoi.” Bij het verlaten van de winkel zegt mijn dochter: „Kijk, dat is nu ongemakkelijk.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in max. 120 woorden. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in max. 120 woorden. ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 december 2019