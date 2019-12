In de Melkweg laat Nona’s luchtige pop-soul de ziel onberoerd

Telkens wanneer de Udense zangeres Nona te horen krijgt dat haar zang overeenkomt met die van Amy Winehouse, werpt ze tegen dat Etta James een veel grotere invloed op haar had. Het rokerige timbre en de jazzy stembuigingen van Winehouse zijn niettemin nadrukkelijk aanwezig in Nona’s debuutsingle ‘It’s Alright’.

Nona van der Wansem was als klein meisje vaak te vinden in de platenwinkel van haar vader, waar K3 en Fleetwood Mac vochten om haar aandacht. Toen ze 14 was overleed haar vader en werd ze een opstandige tiener, totdat ze haar weg vond naar de Herman Brood Academie waar ze in eerste instantie management studeerde. Ze begon een zangcarrière die eerder dit jaar het debuutalbum Nona opleverde. Haar luchtige pop-soul ligt goed in het gehoor, zonder de bezieling van de grote soulzangeressen.

Nona in de Melkweg. Foto Lotte Spek

In de Amsterdamse Melkweg stond ze nu op het podium van de zaal waar ze nog niet zo lang geleden barmeisje was, vertelde ze met gepaste trots. Haar band heeft met twee gitaristen en drie blazers de bezetting van een volwaardig soulorkest, maar miste de scherpte om de zangeres naar een hoger plan te tillen. Alles paste keurig tussen de lijntjes, in muziek die zelfs met een Winehouse-waardige tekst over „kisses like cocaine” bleef steken in verregaande braafheid.

Lees hier de recensie van het debuutalbum: Nona’s stem mag nog meer tegenspel krijgen

Had Nona maar wat beter naar haar heldin Etta James geluisterd. Dan was ze tot de overtuiging gekomen dat een soulzangeres tot op het bot moet gaan om haar emotie, haar hartstocht en haar misère uit te venten. Zelfs in haar vocale uithalen klonk Nona voorzichtig en vlak. ‘Albatross’ was haar naar Fleetwood Mac verwijzende ode aan „papa”. Op zo’n moment mag een zangeres van pure wanhoop ter aarde storten en haar getergde ziel luchten. Het gebeurde niet.

Nona in de Melkweg. Foto Lotte Spek

Pop Nona. Gehoord 27/12 Melkweg, Amsterdam. Herhaling 17/1 Eurosonic, Groningen. Inl: nona-official.com ●●●●●