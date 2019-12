‘In 2019 in de VS meeste moordpartijen sinds 1970’

In de Verenigde Staten zijn in 2019 41 moordpartijen geweest waarbij minstens vier mensen omkwamen, de dader niet meegerekend. Dat zijn er meer dan in elk ander jaar sinds 1970. Dat blijkt zaterdag uit een onderzoek van van Northeastern University, dat samen met persbureau AP en de krant USA Today een database bijhoudt. Er kwamen in totaal 211 mensen om.

Bij 33 van de mass killings dit jaar werd een vuurwapen gebruikt. In de overige acht gevallen werden slachtoffers onder meer doodgestoken of werd brand gesticht. Verreweg de meeste moorden haalden het nieuws niet. De belangrijkste reden daarvoor is volgens de onderzoekers dat de moorden plaatsvonden achter gesloten deuren. Zo ging het achttien keer om zaken waarbij familieleden werden vermoord. In de media ging juist veel aandacht uit naar schietpartijen op openbare plekken, zoals die in in een supermarkt in El Paso of in een kroeg in Dayton.

Uit de samenvatting die persbureau AP zaterdag uitstuurt, blijkt dat het vaak onduidelijk blijft wat daders tot hun acties dreef. Wel is bekend dat slachtoffers vaak bekenden waren van de daders.

Northeastern, AP en USA Today houden sinds 2006 gegevens van moordpartijen bij. De onderzoekers keken ook naar oudere onderzoeken en kwamen tot de conclusie dat de huidige cijfers het hoogste zijn sinds in ieder geval 1970. In 2006 werden 38 moordpartijn gepleegd, het grootste aantal tot 2019. Twee jaar geleden, in 2017, vielen de meeste slachtoffers. In dat jaar kwamen 58 mensen om bij het bloedbad in Las Vegas. De onderzoekers houden geen data bij over de aantallen gewonden.

Na elke grote schietpartij laait in de VS een politiek debat over vuurwapens op, dat snel weer wegebt. Na de schietpartij in El Paso werd de roep nog luider