Doden door schietpartij tijdens opname videoclip Houston

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Houston zijn vrijdagavond twee doden gevallen. Dat heeft de plaatselijke sheriff zaterdag bekendgemaakt. Ook raakten zeven mensen gewond. De slachtoffers waren bezig met het opnemen van een videoclip toen zij onder vuur werden genomen.

De doden en gewonden zijn volgens sheriff Ed Gonzalez latino mannen van begin twintig. Zij waren bezig met het opnemen van een rapvideo op een parkeerplaats toen de dader of daders ogenschijnlijk vanuit het niets begonnen te schieten. Vermoedelijk zaten de schutter of schutters in een auto. Volgens Gonzalez zijn er zeer veel schoten afgevuurd.

De sheriff kon niet zeggen of het draait om bendegeweld. In Houston zijn verschillende gangs actief, waarvan de bekendste MS-13 is. Deze jeugdbende opereert zowel in Centraal-Amerika als in de Verenigde Staten.

Zaterdag werd ook bekend dat in 2019 in de VS meer moordpartijen zijn geweest waarbij minstens vier mensen omkwamen dan in alle jaren sinds 1970, toen de telling van de zogenoemde mass killings begon. Bij de meeste moordpartijen werden vuurwapens gebruikt.