Bijna dertig doden bij twee verkeersongelukken Egypte

Bij twee verkeersongelukken in Egypte zijn zaterdag zeker 28 mensen omgekomen, meldt persbureau AP op basis van de lokale autoriteiten. Ook vielen er in totaal minstens dertig gewonden. Het dodelijkste ongeluk (22 doden) vond plaats in de buurt van Port Said in het noordoosten van Egypte. Het andere ongeluk gebeurde in de buurt van Ain Sokhna bij de Rode Zee.

In de buurt van Port Said botste een busje waarin arbeiders werden vervoerd naar hun werk op een vrachtwagen. De meeste dodelijke slachtoffers waren arbeiders, allen waren Egyptisch. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, sommigen van hen verkeren in levensgevaar.

Het ongeluk vond plaats op de route naar het toeristische Ain Sokhna. Hier botsten twee bussen op elkaar. Drie van de zes dodelijke slachtoffers die hier vielen kwamen uit Egypte, de anderen kwamen volgens Egyptische media uit Maleisië en Indonesië.

In Egypte komen geregeld verkeersongelukken voor, onder meer vanwege de slechte infrastructuur en gebrekkige naleving van de verkeerswetten. Volgens cijfers van de Egyptische overheid vonden vorig jaar meer dan achtduizend ongelukken plaats in het Noord-Afrikaanse land, waarbij meer dan drieduizend mensen om het leven kwamen.