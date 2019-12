ANWB: bijna eenvijfde meer files in 2019

De files zijn in Nederland in 2019 met 17 procent toegenomen, blijkt uit cijfers die de ANWB zaterdag heeft gepubliceerd. Het is voor het tweede jaar op rij dat de filezwaarte (het aantal minuten dat mensen in de file staan vermenigvuldigd met de lengte van die files) sterk is toegenomen. Opmerkelijk is dat het met name overdag veel vaker vaststaat: bijna 40 procent meer dan in 2018.

Hoewel er in de voorbije jaren veel asfalt bij is gekomen, blijkt dat volgens de ANWB „onvoldoende robuust te zijn om het toenemende verkeersaanbod te kunnen verwerken”. De sterke toename van files buiten de spitsuren is daar getuige van, stelt de verkeersdienst.

Automobilisten staan niet alleen stil omdat ze met meer zijn, ook werkzaamheden en bijvoorbeeld kop-staartbotsingen in files speelden een rol. En het weer. Zo mat de ANWB op 22 januari de drukste filedag ooit, toen er als gevolg van sneeuwval en gladheid in het oosten van het land 2.287 kilometer file stond.

Naast de ANWB houdt ook Rijkswaterstaat cijfers bij over de filezwaarte. Voor die cijfers wordt een andere definitie van een file gebruikt en wordt op een andere manier gemeten. Hoewel de gegevens van Rijkswaterstaat een ander beeld geven dan de ANWB, zag ook die dienst in de meest recente rapportage een toename van de drukte. Rijkswaterstaat en de ANWB onderzoeken op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) of er voortaan één meetmethode gehanteerd kan worden, maar zijn daar nog niet uit.