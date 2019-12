Actrice Sue Lyon, bekend van controversiële film Lolita, overleden

De Amerikaanse actrice Sue Lyon is donderdag op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een goede vriend van haar bekendgemaakt via The New York Times. Lyon was vooral bekend van haar rol in de controversiële film Lolita (1962), die gebaseerd is op het gelijknamige boek van de Russisch-Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov.

In de film speelde de destijds veertienjarige Lyon het twaalfjarige meisje Lolita, dat een relatie krijgt met de (volwassen) hoofdpersoon Humbert Humbert. In het boek van Nabokov zijn veel expliciete seksscènes opgenomen, die grotendeels verdwenen waren in de film om te kunnen voldoen aan de gedragsregels van Hollywood. Desondanks was het een van de meest controversiële films die in die periode uitkwam.

Lyons optreden in Lolita werd beloond met een Golden Globe voor „meest veelbelovende nieuwkomer”. In de decennia die volgden speelde de actrice in meer dan twintig films en televisieseries. Geen daarvan werd echter zo bekend als de film die haar als tiener faam had gebracht.

Het is onduidelijk waar Lyon precies aan is overleden. De actrice zou al langer problemen hebben gehad met haar gezondheid. Ze laat een dochter na.