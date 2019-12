‘Aannemer liet tekeningen van hoofdkwartier Britse geheime dienst slingeren’

Het aannemersbedrijf dat bezig was met renovatiewerkzaamheden in het hoofdkwartier van de Britse geheime dienst MI6 is ontslagen nadat een aantal bouwtekeningen was zoekgeraakt. De tekeningen moesten in een beveiligde ruimte liggen, maar bleken enkele weken geleden verdwenen te zijn, melden Britse media. Uit de tekeningen was gevoelige informatie over het gebouw af te leiden.

Hoewel bijna alle tekeningen inmiddels weer terecht zijn en de werkzaamheden nog niet zijn afgerond, is de samenwerking met de bouwbedrijf Balfour Beatty beëindigd, meldde onder meer de Financial Times (FT) vrijdag. Op de plattegronden zou onder meer te zien zijn waar de bureaus staan, hoe veiligheidssystemen zoals alarmen zijn aangelegd en waar zich de bedrading bevindt, schrijft de krant na berichtgeving van The Sun eerder deze week. Volgens de BBC waren de plattegronden niet aangemerkt als geheim, noch als inlichtingendocumenten. Toch zouden ze voor criminelen of buitenlandse inlichtingendiensten interessant kunnen zijn.

De Britse regering wil niet op het nieuws reageren omdat het gaat om een geheime dienst. Ook Balfour Beatty wil niet op de kwestie ingaan. Wel zeggen anonieme overheidsbronnen tegen zowel Financial Times als tegen de BBC dat de tekeningen vermoedelijk niet gestolen zijn. Iemand zou de plattegronden van het hoofdkwartier van de inlichtingendienst hebben laten slingeren.

James Bond

MI6, officieel de Secret Intelligence Service, houdt zich bezig met onder meer cyberoorlogsvoering, antiterrorisme en operaties in het buitenland. Lange tijd waren de organisatie en haar voorgangers letterlijk een geheime dienst: het bestaan ervan werd pas in 1994 erkend. Het was ook in dat jaar dat het huidige hoofdkwartier in gebruik werd genomen.

Het gebouw ligt aan Vauxhall Cross, middenin het centrum van Londen aan de Thames. Het pand is onder meer te zien in de James Bond-film Skyfall, waarin het wordt opgeblazen. Dat was niet voor het eerst, ook in The World Is Not Enough wordt de werkplek van 007 deels door een explosie verwoest. Het gerucht gaat dat tijdens een vertoning voor MI6-medewerkers in het hoofdkwartier voor die scène werd geapplaudisseerd.