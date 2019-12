2.500 kilo illegaal vuurwerk in Hendrik-Ido-Ambacht, ook legale verkoop van start

De politie heeft vrijdag in een zeecontainer bij Hendrik-Ido-Ambacht en in een garagebox 2.500 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Twee mannen van 32 en 28 jaar uit Zwijndrecht zijn aangehouden, heeft de politie zaterdag bekendgemaakt. De mannen zouden cobra’s en mortierbommen in hun bezit gehad hebben voor de handel.

De vondst werd gedaan nadat agenten de man van 32 met dozen vol cobra’s op en neer hadden zien lopen van de opslag naar zijn auto. Later in het onderzoek werd ook nog een garagebox vol vuurwerk gevonden, en kwam de tweede verdachte in beeld. Hij bleek in zijn schuur en zijn auto nog eens 45 kilo vuurwerk te hebben. De partij vuurwerk is door een bedrijf afgevoerd en vernietigd.

De vondst is met 2.500 kilo groot, maar nog niet eens de grootste van dit jaar. Vorige week maakte de politie bekend na maanden onderzoek zesduizend kilo vuurwerk onderschept te hebben en vijf verdachten te hebben aangehouden.

Tot en met de eerste week van december is dit jaar al ruim 38.000 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen, blijkt uit cijfers van het OM. De afgelopen jaren werden ook in de laatste weken voor Oud en Nieuw nog eens duizenden kilo’s vuurwerk ingenomen.

Onrust Den Haag

Vrijdagavond speelde illegaal vuurwerk in Den Haag een rol bij een botsing tussen de politie en een „grote groep jongeren”, aldus de politie. De jongeren stonden op het Doctor de Visserplein op Scheveningen. De stemming was volgens de politie „grimmig”.

Leden van de groep zouden met vuurwerk gegooid hebben en branden hebben gesticht. Er werd onder meer illegaal vuurwerk onder een politieauto geworpen. Dat ontplofte uiteindelijk naast de auto doordat de bestuurder het vuurwerk had opgemerkt en wegreed. Als de auto was blijven staan, hadden de agenten volgens de politie verwondingen kunnen oplopen. Zij hebben aangifte gedaan en er wordt gezocht naar getuigen.

De mobiele eenheid was op het plein aanwezig om in te kunnen grijpen, maar dat gebeurde niet. De groep vertrok uiteindelijk uit eigen beweging. Twee jonge Hagenaren (17 en 19) zijn aangehouden vanwege belediging.

Legaal vuurwerk

Zaterdag gingen door het hele land ook de winkels open waar legaal vuurwerk wordt verkocht. Die verkoop is gebonden aan strenge regels, bijvoorbeeld voor veilige opslag bij de winkel.

Vuurwerkverkopers moeten onder meer een aansteeklont en veiligheidsbril aanbieden. Afhankelijk van het soort vuurwerk, moeten klanten ten minste 12, 16 of 18 jaar oud zijn. Meer dan 25 kilo kopen is niet toegestaan - meer in huis hebben overigens ook niet. Vuurwerk afsteken mag vanaf oudejaarsavond 18.00 uur tot 02.00 uur ‘s nachts.