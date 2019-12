Zlatan Ibrahimovic keert terug naar AC Milan na Amerikaans avontuur

De Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimovic keert terug naar AC Milan. Dat heeft de Italiaanse club vrijdag bekendgemaakt. De 38-jarige aanvaller tekent een contract voor de rest van het huidige seizoen, dat daarna verlengd kan worden. Ibrahimovic speelde van 2010 tot 2012 ook voor AC Milan. Toen scoorde hij 56 keer voor de club.

Ibrahimovic keert met de overstap terug naar Europa. De Zweed speelde ruim anderhalf jaar voor Los Angeles Galaxy in de Verenigde Staten. Half november maakte hij bekend dat ‘Zlatan in the USA’ - het overzeese avontuur waarbij hij 52 keer scoorde in 56 wedstrijden - voorbij was.

De flamboyante voetballer begon zijn carrière bij Malmö Fotbollförening. Hierna speelde hij jarenlang voor topclubs als Ajax, Juventus, Barcelona en Paris Saint-Germain. Nu zegt hij terug te keren naar AC Milan om „de richting van het huidige seizoen te veranderen”. De club staat momenteel op de elfde plek in de Serie A.

Ibrahimovic zal op 2 januari de medische keuring ondergaan en kort daarna de eerste training bijwonen. De datum voor de officiële presentatie is nog niet bekendgemaakt.