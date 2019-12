WK-sprookje van Engelse dartskoningin is voorbij

Op het YouTube-kanaal van dartsbond PDC zat in een video eerder deze week een vrouw naast een haastig met lichtjes behangen kunstkerstboompje. Wat ongemakkelijk in elkaar gedoken, schouders naar voren, de armen in een paarse wintertrui gekruist. „Aan alle dartsfans”, zegt Fallon Sherrock, terwijl op het tafeltje naast haar de krantenkoppen haar naam eren. „Ik wil jullie bedanken voor jullie geweldige steun.”

Het was een knipoog naar de jaarlijkse kerstboodschap van koningin Elizabeth, een „Message from the Queen”. Want dat werd Fallon Sherrock in iets meer dan een week, de koningin van Alexandra Palace, het toneel van het WK darts.

Met een pijl in de dubbel 18 werd de Engelse Sherrock (25) vorige week in één klap wereldberoemd. De vrouw uit Milton Keynes, vlak bij Londen, versloeg landgenoot Ted Evetts en won als eerste vrouw ooit van een man op het WK van de PDC. Vrouwen wonnen weleens eerder van mannen op andere toernooien, maar niet bij het allerbelangrijkste ter wereld. Afgelopen weekend werd de stunt nog groter, toen ze ook in de tweede ronde won – van de nummer elf van de wereld, de Oostenrijker Mensur Suljovic, die al grote toernooien won in zijn carrière. Vrijdag bleef een nieuwe sensatie uit en verloor Sherrock van landgenoot Chris Dobey.

Het sprookje is misschien voorbij, maar dit WK darts zal hoe dan ook herinnerd worden als het WK van Fallon Sherrock. Na haar overwinningen schoof ze aan bij talkshows, kreeg ze felicitaties op Twitter van sportgrootheden als oud-tennissterBillie Jean King en kwamen er interviews met grote internationale media die normaal amper aandacht voor het darts zouden hebben. In de zaal in Londen trokken mensen ‘haar’ roze wedstrijdshirt aan en deden ze blonde pruiken op. „There’s only one Fallon Sherrock, one Fallon Sherrock”, zongen ze met een paar duizend op de melodie van het nummer ‘Winter Wonderland’, zoals ze dat altijd deden voor de gestopte dartsgrootheidPhil Taylor.

Kapster

Sherrocks verhaal is opeens bij velen bekend. Het verhaal van de verlegen kapster, moeder van een autistisch zoontje, wiens geboorte bij Sherrock nierproblemenopleverde waar ze nog steeds dagelijks hinder van ondervindt. Complicaties waardoor ze enkele jaren terug met een opgezwollen gezicht stond te spelen en seksistische hoon over zich heen kreeg.

Sherrock deed wat de andere vrouwen die ooit op het WK bij de mannen stonden niet lukte. Al waren dat er ook niet veel. Ze was pas de vijfde vrouw die er überhaupt mocht spelen. In het verleden was er eens de sporadische wildcard, pas sinds het deelnemersveld van het WK vorig jaar werd uitgebreid, zijn er twee gegarandeerde plekken voor de vrouwen.

Gelijkwaardig

Ergens is het vreemd dat het tot dit jaar duurde voor deze historische mijlpaal in het darts werd bereikt. Het is immers een van de weinige sporten waar de vrouwen in essentie net zo goed zouden moeten kunnen presteren. Maar dat is niet het geval. Dat erkent ook Aileen de Graaf, de beste Nederlandse in het darts en huidig nummer vier op de wereldranglijstvan dartsbond BDO bij de vrouwen. „Er zou geen onderscheid moeten zijn, maar je ziet het ook in het schaken: waarom zijn mannen daar beter in?”, zegt ze. „Het gaat altijd over verschillende theorieën, dingen als meer heupinstabiliteit, of factoren als het moederschap, waardoor je een profbestaan niet zou kunnen veroorloven. En het financiële plaatje, spelen op de tour kost veel geld.”

Daarmee snijdt De Graaf aan wat Sherrock na haar overwinningenals hoofdreden gaf voor het gapende gat tussen de mannelijke en vrouwelijke darters. Volgens haar is het vooral een kwestie van kansen die de vrouwen momenteel niet krijgen. De tour bij de BDO – daar spelen alle vrouwen – is niet lucratief en kost meer dan het oplevert, er zijn weinig tv-toernooien, laat staan toernooien waar ze tegen mannen kunnen gooien.

Sherrock steeg volgens De Graaf boven zichzelf uit, ze had haar bij de vrouwen en in onderlinge duels nog nooit zo zien spelen. De publiciteit die ze daarmee gaf aan het darts, vooral bij de vrouwen, is onmiskenbaar groot. De PDC heeft profijt van de extra aandacht en ziet dat de toevoeging van de vrouwen niet een aandachtsstunt is. Maar nu is de vraag hoe groot de impact echt zal zijn, nu de hype voorlopig voorbij is. „Zoals Fallon eerder ook al zei: het zal niet meteen zo zijn dat er meer meiden gaan darten”, zegt De Graaf. En wat het betekent voor de andere vrouwen op de tour, zoals zij? Niet meteen veel, denkt ze. „Je zult toch bedrijven moeten hebben die willen sponsoren. Voor de rest zal de tijd het leren.”

Sherrock is hoe dan ook de grootste winnaar. Ze verdiende 25.000 pond (29.000 euro) dit WK, dat is vijfduizend meer dan ze zou verdienen als ze het BDO-WK bij de vrouwen in januari wint. Ze kreeg uitnodigingen voor de US Darts Masters volgend jaar en Kings of Darts, dat in Nederland als afscheidstoernooi voor Raymond van Barneveld dient. De Graaf: „Ze heeft het darts bij de vrouwen publiciteit gegeven, maar uiteindelijk doet ook zij het voor zichzelf.”