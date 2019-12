Slapen met Ajax

Vorige week schreef ik hier over topsporters die uit compassie met de getormenteerde medemens bereid zijn hun hele droomcarrière op het spel te zetten. Mijn column kon nog niet op de bodem van uw kattenbak liggen toen Edwin van der Sar liet zien hoe je precies het tegenovergestelde doet: nog geen training in je droomcarrière voor de getormenteerde medemens verzetten.

Voor aanvang van Ajax-ADO werd hij geïnterviewd door Fresia Cousiño Arias. Ze vroeg hem naar het geplande trainingskamp van Ajax in Qatar en het feit dat dat gevoelig ligt. Van der Sar antwoordde: „Het zijn ideale omstandigheden om er te gaan trainen … schitterende velden, omstandigheden goed, niet te ver vliegen dus hebben we daarvoor gekozen”.

In Qatar werken circa twee miljoen arbeidsmigranten uit krankzinnig arme landen. Ze vormen bijna 80 procent van de bevolking van Qatar. Moderne slaven, noemt Amnesty International hen en blijft rapport op rapport stapelen. Mensen sterven daar aan de bouw van stadions bij 45 graden Celsius. In vijfsterrenhotels zoals het Marsa Malaz Kempinski, een draaideurgevalletje bij mensenrechtenorganisaties, worden ze tot gort uitgebuit. Liverpool weigerde daar te boeken, maar Ajax wil zich er tijdens dit trainingskamp laten verwennen.

„We weten heus wat er in de wereld speelt,” zei Van der Sar, „maar denken niet dat wij de partij in Nederland zijn om daar een statement voor te maken.”

„Waarom niet?” vroeg Fresia.

„Nou dan ga je kijken naar grote bedrijven, KLM of Shell.”

„Nee, Edwin!” riep ik. Ik begreep niet hoe een man die zoveel goedheid uitstraalt, zo weinig leek te geven om het lot van de moderne slaaf. „Luister”, zei ik, „ga voor de spiegel staan, kijk jezelf in de ogen en zeg: ‘Ik ben Edwin van der Sar, algemeen directeur bij Ajax en ik wil niet opkomen voor uitgebuite medemensen, ook niet als dat de jongens zijn die de stadions bouwen waar wij in spelen.’ Herhaal die woorden tien keer. Als dat lukt, dan is dat wie jij bent en zou je het ook voor de camera moeten kunnen zeggen: ‘Statement maken? Had gekund maar logistiek voetbalgemak stellen we bij Ajax boven het opkomen voor die stadionarbeiders.’”

Maar stel, je komt voor de spiegel in moeilijkheden, dan gaat het lot van de zwakkeren je misschien meer aan dan je dacht. In dat geval kun je het Ajax-podium, uiteraard binnen de mogelijkheden, inzetten om op te komen voor de uitgebuite spelers van team mensheid. Het zal minder makkelijk zijn, hotel omboeken en dergelijke, maar het is wel een hartverwarmend gebaar naar die stumpers die onderop de grote voetbalpiramide zijn beland. Stel je de kapotgemaakte werkers voor die horen dat, na Liverpool, ook Ajax dat helhotel weigert om wat hen is aangedaan.

Als ik, wijzend naar KLM en Shell, tegen mijn moeder zei dat ik te klein was om iets te betekenen, zei ze: „Als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, probeer dan met een mug in de kamer te slapen.” Edwin, jullie zijn geen mug, maar heel Ajax in de slaapkamer. Nu nog even bij die spiegel raken.

Carolina Trujillo is schrijfster.