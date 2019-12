Politiechef opgepakt voor betrokkenheid moord Mormonen Mexico

Een lokale politiechef in Mexico is eerder deze week opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op drie Mormoonse vrouwen en zes kinderen. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag op basis van lokale media en een anonieme overheidsfunctionaris. De agent, Fidel Alejandro Villegas, zou banden hebben met de drugskartels die vermoedelijk achter de moordpartij zitten.

Begin november werden de leden van de Mexicaans-Amerikaanse LeBarón-commune op brute wijze vermoord in het noorden van Mexico. De Mormonen reden in twee auto’s door de heuvels van de staat Sonora toen hun voertuigen werden doorzeefd met kogels.

Vermoed wordt dat het negental het slachtoffer is geworden van een confrontatie tussen rivaliserende drugskartels die actief zijn in de regio. Kort na de slachtpartij werden twee broers opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij het incident. Het is vooralsnog onduidelijk wat voor rol zij hebben gespeeld. Ook is onbekend of de politie denk dat politiechef Villegas daadwerkelijk aanwezig was bij de moord.

In het noorden van Mexico woont sinds decennia de LeBarón-commune. De sekte is oorspronkelijk afkomstig uit de Verenigde Staten en veel leden hebben ook een Amerikaans paspoort. De moord op de vrouwen en kinderen leidde dan ook tot veel commotie aan beide kanten van de grens.

