Ook Spotify stopt met uitzenden politieke advertenties

Muziekdienst Spotify stopt vanaf begin 2020 met het uitzenden van betaalde politieke advertenties. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt, aldus persbureau Reuters. Spotify beschikt niet over „een robuust systeem om de inhoud op een verantwoorde wijze” te beoordelen, schrijft het bedrijf. Het verbod geldt alleen voor de Verenigde Staten omdat de muziekdienst alleen in dat land politieke advertenties uitzendt.

Lees ook: Zijn politieke advertenties op Twitter echt zo gevaarlijk?

Spotify schrijft te werken aan een dergelijk beoordelingssysteem en zegt het besluit op een gegeven moment te gaan herevalueren. De streamingdienst, met bijna 141 miljoen gebruikers, heeft niet bekendgemaakt hoeveel geld met de beslissing gemoeid is. Of het verbod te maken heeft met de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen in november, is niet bekendgemaakt.

De verspreiding van politieke advertenties staat wereldwijd onder druk. Eerder kondigde Twitter al aan alle betaalde politieke advertenties te verbieden. Facebook staat wel nog politieke advertenties toe. In november maakte Google bekend de verspreiding van politieke advertenties via de eigen platformen aan banden leggen. Adverteerders kunnen hun boodschap voortaan alleen nog maar afstemmen op leeftijd, geslacht en postcode. Hiervoor kregen adverteerders veel meer informatie over gebruikers, zoals politieke voorkeur.