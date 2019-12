Ook uitgekomen week 52

You

De thrillerserie You gaat over de verknipte stalker Joe Goldberg. Het eerste seizoen werd een hit, dus een vervolg kon niet uitblijven. In de tweede reeks zoekt Joe een nieuw slachtoffer. Netflix, tien afleveringen.

Don’t F**k with Cats: Hunting an Internet Killer

De bizarre true crime-docuserie Don't F**k with Cats houdt de gemoederen bezig op internet sinds de lancering vorige week. Het drieluik gaat over de online klopjacht naar een dierenbeul die filmpjes op internet plaatst waarin katten worden mishandeld. Netflix, drie afleveringen.

John Mulaney & The Sack Lunch Bunch

Komiek John Mulaney (37) heeft geen kinderen en wil ze eigenlijk ook niet. Toch heeft hij een variétéprogramma voor de jeugd gemaakt. Met liedjes, sketches en gastrollen voor acteurs Jake Gyllenhaal en Natasha Lyonne. „Is dit ironisch?” vraagt een van de kinderen in de trailer. „Goede vraag”, zegt Mulaney. Netflix, 70 minuten.

The Accident

Een plaatsje in Wales wordt opgeschrikt door een gruwelijke ramp. Een groep kinderen komt om het leven bij een explosie op een bouwplaats. Wie is schuldig? NPO Start Plus, vier afleveringen.