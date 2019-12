OM: handhaving tractoren op snelwegen faalde

Politie en justitie hebben gefaald bij het optreden tegen tractoren op de snelweg rondom de verschillende protesten op het Malieveld in Den Haag in oktober. Dat zegt officier van justitie Linda Bregman, die namens het OM met de gemeente en politie overleg voerde over de protesten, in het OM-personeelsblad Opportuun. Volgens haar bleek het ondoenlijk om de trekkers tegen te houden, en had harder politie-ingrijpen tot escalatie geleid. Dit terwijl sommige betogers zich volgens haar wel misdroegen, en zich onder meer schuldig maakten aan intimidatie en bedreigingen.

Volgens Bregman had de politie weinig andere opties dan het verbod op tractoren op de snelweg niet te handhaven. De officier van justitie zegt onder meer dat chauffeurs van vrachtwagens die waren ingehuurd als beweegbare afzetting van het Binnenhof in Den Haag werden bedreigd. Ook wijst Bregman naar het grote aantal mensen dat de boeren steunde tijdens de demonstraties.

Bekijk deze beelden van het boerenprotest: Duizenden boze boeren op Malieveld

Veiligheid op de snelweg

Volgens Bregman hebben het OM en de politie wel „gefaald” in de handhaving van het verbod van tractoren op de snelweg. „Maar ik denk dat de politie gewoon heel verstandig heeft gehandeld. Zij heeft gekozen voor zo veel mogelijk veiligheid op de snelweg”, aldus Bregman. „Als je dan stevig optreedt, kan de boel enorm escaleren, met alle risico’s van dien. Tegen welke prijs wil je dan gaan optreden?”

Tijdens de boerenprotesten op 1 en 16 oktober trokken duizenden boeren vanuit het hele land naar het Malieveld in Den Haag om te demonstreren tegen de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot in de landbouw terug te dringen. Daarbij kwam het Malieveld compleet vol te staan met tractoren, terwijl de gemeente Den Haag in eerste instantie toestemming had gegeven aan 75 trekkers. Drie boeren werden aangehouden, waarvan een voor het omverrijden van een dranghek. Doordat de boeren op verschillende wegen colonnes vormden stond er op het hoogtepunt ruim 1.100 kilometer file. Tijdens de bouwdemonstratie op 30 oktober stond het Malieveld vol vrachtwagens en hijskranen.