Nepal wil wegsturen naar ‘menstruatiehutten’ strenger bestraffen

De Nepalese regering gaat harder optreden tegen inwoners die ongestelde vrouwen wegsturen naar traditionele ‘menstruatiehutten’ omdat zij onrein zouden zijn. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. De aanscherping van eerdere wetgeving is het gevolg van een aantal recente sterfgevallen in de zogeheten goth-hutten. Vorig jaar kwam een 21-jarig meisje in haar slaap om nadat zij een vuurtje had gestookt om warm te blijven. Een ander werd gebeten door een giftige slang en overleed eveneens.

Sinds 2005 kent Nepal al wetten tegen de Chhaupadi-traditie. Zo kunnen schuldigen onder meer tot drie maanden celstraf en een boete van 3.000 roepie (23,53 euro) krijgen. Die oudere wetten moeten nu strenger worden nageleefd. De regering heeft bovendien besloten dat Nepalezen die vrouwen naar goths sturen ook hun staatsuitkeringen kunnen verliezen. De schoonbroer van het meisje dat stikte vanwege vuur is de eerste die is gearresteerd om de Chhaupadi-traditie.

Met name in afgelegen gebieden in het westen van het land is het eeuwenoude gebruik blijven voortbestaan. De traditie houdt in dat meisjes en vrouwen die menstrueren uit bijgeloof en vrees voor ongeluk worden weggestuurd naar dierenstallen of hutten. Ze brengen hun tijd afgezonderd door in goths zodat zij niet in aanraking kunnen komen met onder meer religieuze beelden, melk of koeien.

Lees ook deze reportage over de chhaupadi-traditie: Menstrueren? Apart eten, apart slapen en uit de keuken blijven