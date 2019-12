Recordaantal neushoorns gestroopt in Botswana

In het noorden van Botswana is in iets meer dan een jaar tijd een recordaantal neushoorns gestroopt. In een dinsdagochtend gepubliceerde waarschuwing stelt het ministerie van Milieu, Natuurlijke Grondstoffen en Toerisme dat sinds oktober 2018 éénendertig dieren dood zijn aangetroffen in de Okavangodelta. Het gaat om 23 witte neushoorns en acht zwarte. Ondanks hevige stroopactiviteiten in buurland Zuid-Afrika werden in Botswana tussen 2007 en 2017 slechts zes neushoorns omgebracht om hun hoorn. Botswana gold dan ook lang als gidsland in natuurbescherming, met name van neushoorns en olifanten. Het land voerde zelfs een shoot-to-kill-beleid als het om stropers gaat. Dit jaar veranderde dat: Botswana pleitte voor een tijdelijke opschorting van het verbod op de handel in ivoor en stelde voor jachtvergunningen uit te geven voor olifanten. (Reuters)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 27 december 2019