‘Mensen met M’ verdedigt controversiële kerstkeuzes

De redactie van Mensen met M staat achter haar beslissing om Syriëganger Laura H. met Kerst te interviewen. De heftigheid van reacties op social media „volgen wij als makers op de voet” en de „discussie” noemt eindredacteur Nico Arends „belangrijk”. Van bedreigingen van redactieleden is volgens KRO-NCRV geen sprake, al werd een researcher die de uitzending verdedigde op Twitter met hatelijke berichten bestookt.

Het programma Mensen met M, waarin de afgelopen week vier duo-interviews met prominente mensen uit het jaar 2019 werden uitgezonden, wekte veel ergernis op Twitter. Presentator Margriet van der Linden interviewde op kerstavond FVD-leider Thierry Baudet in intieme setting op NPO 1, op Eerste Kerstdag volgde kalifaatganger/spijtoptant Laura H.

De tv-recensenten van Trouw en NRC waardeerden het portret van Laura H. wel, maar kraakten de keuze voor Baudet. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt miste in het gesprek met Laura H. „de nadruk op het genocidale karakter van IS”. Presentator Teun van de Keuken, ook van KRO-NCRV, noemde het een „pijnlijk, onbegrijpelijk en niet te verdedigen” besluit om haar op deze wijze te portretteren. Veel anderen laken de keuze, omdat het nadrukkelijke human interest-aspect geen recht zou doen aan (nabestaanden van) IS-slachtoffers.

Laura H. vertrok als 18-jarige met haar tirannieke echtgenoot naar IS-gebied en werd na haar vlucht uit het kalifaat in Nederland tot twee jaar cel veroordeeld (één jaar voorwaardelijk). Het boek Laura H.: Het kalifaatmeisje uit Zoetermeer van NRC-journalist Thomas Rueb werd afgelopen jaar een journalistiek-literaire bestseller.

Nu zat zij, onherkenbaar gefilmd, met Songfestival-winnaar Duncan Laurence als veelbesproken persoon van 2019 in één show. „Media moeten zonder meer aandacht besteden aan het lot van IS-slachtoffers”, reageert eindredacteur Arends per mail. „Wij vinden dat daarnaast ook aandacht mag zijn voor het Laura’s verhaal. Die twee mogen naast elkaar bestaan.”

'Een verhaal van boete, inkeer en hoop'

Het format leende zich er niet voor om, zoals bij talkshows, het interview te combineren met beelden van gruweldaden van IS. Die kwamen ook amper ter sprake. Arends: „Het is het verhaal van Laura H. en we hebben ons op haar verhaal gefocust. Een vrouw die een afschuwelijke keuze heeft gemaakt, gestraft is en haar leven op de rit probeert te krijgen. Een verhaal van boete, inkeer en hoop.”

De keuze om Baudet na de politieke doorbraak van zijn rechts-populistische partij vooral over zijn gevoelswereld te bevragen, viel in progressieve kringen slecht. Hij werd geïnterviewd in een uitzending met tv-columnist Angela de Jong van het AD. Het ging onder meer over zijn verliefdheid en zijn buitenlandse vakantie en het begon te schuren toen Baudet kritiek leverde op Van der Lindens interviewstijl. „Ik ben Lego, jij bent Duplo.”

Met een andere benadering „hoopten we meer van Baudet zelf te weten te komen en we vinden dat we in die opzet zijn geslaagd”, stelt Arends. „Door de afgewogen manier van ondervragen ziet de kijker op welke manier hij zijn oordelen velt.”

De uitzendingen scoorden onder de half miljoen kijkers. Fotograaf Erwin Olaf en Landbouw-minister Carola Schouten waren maandag te zien in Mensen met M, het slot was op Tweede Kerstdag met actrice/regisseur Halina Reijn en advocaat Inez Weski. KRO-NCRV maakt programma’s „voor degenen die ondanks twijfel, verwarring en onzekerheid, bedreigingen en polarisatie, geloven in het goede in mensen”, staat in het jaarverslag.