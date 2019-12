Bij aankomst op een feest staat ons vierjarig nichtje Ella geconcentreerd te kijken hoe ik, in mijn rolstoel, aan de achterkant uit onze aangepaste auto kom. Wanneer het feest afgelopen is en wij onze jassen aantrekken, komt ze voor mij staan en vraagt met een verdrietig gezicht: „Moet jij nu ook weer in de kofferbak naar huis?”

