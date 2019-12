Kanaalroute steeds populairder bij bootmigranten

Een recordaantal migranten probeerde het afgelopen jaar per boot het Kanaal over te steken. Donderdagnacht visten de Franse en Britse kustwacht ruim zestig illegale migranten van in totaal zes rubberboten. Kozen in 2018 nog 586 migranten de Kanaalroute, dit jaar zijn dat er al ruim 1600.

De migranten, naar eigen zeggen afkomstig uit Afghanistan, Iran en Irak, waagden de oversteek vanaf het Franse Cap Griz-Nez vlak onder Calais. Vandaar is het slechts 33 kilometer naar Dover en Folkestone aan de Britse kust. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken liet donderdag weten hen na medisch onderzoek over te dragen aan de migratiedienst.

Hoewel de route vanwege de drukke scheepvaart en het koude water als zeer gevaarlijk geldt, nemen steeds meer smokkelaars en hun ‘klanten’ er hun toevlucht toe. Reden is volgens Britse en Franse autoriteiten de strenge controle van het vrachtverkeer door de Kanaaltunnel en op de reguliere ferry-verbinding. Ook de sluiting van illegale vluchtelingenkampen, zoals het kamp bij Calais in 2016, heeft voor een toename in het aantal oversteken gezorgd.

Een opvallend groot deel van de overstekers is afkomstig uit Iran, gevolgd door Afghanen, Pakistanen, Irakezen en Bengalen. Het hoge aantal Iraniërs zou volgens mensenrechtenorganisaties verklaard kunnen worden uit het feit dat Servië in september 2017 de visumplicht voor Iran ophief. Na een grote toestroom van Iraniërs naar het land, werd die onder druk van de Europese Unie eind vorig jaar weer ingevoerd.

Inventieve smokkelaars

Door de toegenomen controles van het weg-, trein- en bootverkeer tussen Frankrijk en Engeland worden smokkelaars volgens het Britse National Crime Agency (NCA) steeds inventiever. Tegen betaling van zo’n 2.000 tot 3.000 euro vervoeren ze de migranten vanaf locaties binnen Frankrijk en soms zelfs vanuit andere Europese landen naar Calais. Vandaar worden ze met vaak gammele boten het water op gestuurd.

„Wij zien bij smokkelaars een totaal gebrek aan respect voor menselijk leven. Ze brengen mensen die zij als niet meer dan handelswaar beschouwen in gevaarlijke situaties”, zei een woordvoerder van het NCA in september, na de arrestatie van zes smokkelaars in Kent.

Inderdaad gaat het steeds vaker mis. In augustus was de 31-jarige Iraanse Mitra Mehrad (zover bekend) de eerste migrant die verdronk in het Kanaal. Haar lichaam werd gevonden voor de kust van IJmuiden nadat het door de golven noordwaarts was gespoeld. De Nederlandse en Afghaanse smokkelaar die zij had betaald, werden eerder deze maand tot respectievelijk drie en zes jaar cel veroordeeld. Hoewel het NCA coördinatie vermoedt tussen bendes, is het door hun tactieken lastig een precieze schatting te maken van het aantal betrokken smokkelaars.