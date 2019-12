Nu hoort dat tot op zekere hoogte bij een open samenleving en een globale economie waarin iedereen met elkaar verbonden is. Daarin is per definitie veel ruimte voor eigen initiatief, gelegenheid tot bijzondere samenwerking en kans op creativiteit – kortom: op vernieuwing en verrassing. Maar er is ook per definitie sprake van botsingen van belangen, van kwade wil en onverschilligheid. En als het geen moedwil is, kan door misverstand of onbegrip nog van alles ontsporen – daar heb je die complexiteit weer.

Veel verhalen gaan over het controleren van de macht – een kerntaak van de journalistiek, waar we op de NRC-redactie veel tijd en aandacht aan besteden. Maar ze laten ook iets anders zien. Of het nu sport is, Brexit of babykleertjes, steeds weer blijkt hoe kwetsbaar vertrouwen is in onze complexe wereld.

Het is alweer de zesde editie van het journalistieke jaarverslag van NRC. Mijn voorganger als hoofdredacteur, Peter Vandermeersch, introduceerde het om verantwoording af te leggen aan u, onze abonnee. Een uitstekend initiatief. Dit jaar hebben we de chefs gevraagd terug te kijken op de maatschappelijke gevolgen van onze verhalen.

Het is maar een kleine greep uit de onderzoeksverhalen die NRC dit afgelopen jaar bracht. Chefs van redacties vertellen in het journalistieke jaarverslag 2019, dat hier voor u ligt, de verhalen achter dit NRC-onderzoek.

Wat bent u zoal door NRC te weten gekomen het afgelopen jaar? Nou, bijvoorbeeld dat in Irak in 2015 70 burgerdoden vielen bij een bombardement door een Nederlandse F-16 – terwijl het kabinet hierover geen bijzonderheden meldde aan de Tweede Kamer.

Op de redactie van NRC zijn we voortdurend bezig deze complexe wereld te ontleden door journalistiek onderzoek. Vaak dicht op het nieuws – bijvoorbeeld wanneer de drugscriminaliteit tot buitensporig geweld leidt, zoals dit jaar herhaaldelijk gebeurde. Maar ook in het gewone dagelijks leven – en ook in de toekomst en het verleden. Dat leidt nu eens tot persoonlijke verhalen over, zeg, de nostalgie die ex-rokers kan overvallen. Maar geregeld ook tot onthullingen die aanzetten tot actie in het hier en nu – bij politici, de overheid, bedrijven, in de maatschappij.

Zo leidden de onthullingen in januari over een kunstcollectie in de koninklijke familie tot de instelling van de commissie-Pechtold, die het kabinet dit najaar aanbeval het nationaal erfgoed beter te beschermen. Onderzoek van Marcel Haenen naar het OM en de politie leidde bij beide instellingen tot ingrijpen door de leiding om interne misstanden te corrigeren. Na het interview in NRC met Henk Otten over zijn tot dan verborgen meningsverschillen met Thierry Baudet splitste uiteindelijk hun partij Forum voor Democratie.

Maar er zijn ook andere bewijzen van maatschappelijke relevantie. Zo reageerden vele lezers met grote persoonlijke betrokkenheid op verhalen, zoals over de reizende box met babykleren of de reportage over ouders met kleine kinderen en slaaptekort.

De voorbeelden die u in dit jaarverslag tegenkomt, tonen ook onze journalistieke werkwijze. Of het nu over uw dieet gaat of de Brexit-saga in het Verenigd Koninkrijk, steeds stellen we ons hetzelfde ten doel: we zoeken met een open houding uit hoe het nu eigenlijk zit. We stoppen niet bij het eerste het beste antwoord. We blijven vragen, bronnen zoeken. We willen verschillende gezichtspunten horen – en aan u doorgeven.

Waarheidsvinding is en blijft de eerste kernwaarde van NRC-journalistiek. En waarheidsvinding betekent niet: de waarheid in pacht hebben. Waarheidsvinding is almaar onderzoek doen, veel twijfelen, je inleven in andere mensen en hun belangen en perspectieven – en altijd weer: kritisch zijn. Niets als vanzelfsprekend beschouwen.

Dat past allemaal bij onze missie: informeren. Niet: stelling nemen. Wij geloven dat goed onderzoek niet alleen mooie en relevante journalistiek oplevert, maar ook bijdraagt tot een veerkrachtige vrije samenleving en liberale democratie. Onze journalistiek schrijft niemand iets voor. Ze is gemaakt voor mensen die op zoek zijn naar veelzijdige, gedegen informatie om zelf hun mening te vormen.

Kortom: voor u.

In 2020 vieren we graag met u dat NRC Handelsblad 50 jaar bestaat. De fusiekrant van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het Algemeen Handelsblad bracht destijds een belangrijke vernieuwing in het Nederlandse medialandschap: de onafhankelijke krant die onderzoek doet naar alles waar de goed geïnformeerde lezer zich graag een mening over vormt.