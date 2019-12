Japan stuurt oorlogsschip naar Golfregio

Japan stuurt een oorlogsschip en patrouillevliegtuigen naar de Golfregio, om daar Japanse koopvaardijschepen beschermen. Volgens internationale persbureaus heeft de regering vrijdag een wet daarvoor aangenomen. In het geval van nood kan de minister van Defensie nu een speciaal bevel uitvaardigen en kunnen de strijdkrachten daarbij wapens gebruiken.

Japan haalt 90 procent van zijn ruwe olie uit het Midden-Oosten, tankers verschepen het merendeel daarvan. Het kabinet van premier Shinzo Abe wil zeker weten dat die schepen een veilige doorvaart hebben, zeker na de onrust van het afgelopen jaar in de regio. Tussen de Verenigde Staten en Iran liepen spanningen op, waarna meerdere internationale olietankers werden aangevallen en in beslag genomen in de Straat van Hormuz en de Perzische Golf. Ook de Japanse tanker Kokuka Courageous werd aangevallen.

Lees ook: Europese vloot moet VS en Iran sussen

De twee P-3C-vliegtuigen zullen vanaf volgende maand worden ingezet. Een torpedojager zal naar verwachting vanaf februari actief zijn, vertelde een ambtenaar van het ministerie van Defensie aan persbureau Reuters. De Japanse operatie bestrijkt de Golf van Oman, het noorden van de Arabische Zee en de Golf van Aden.

Coalities

Er zijn meerdere internationale coalities opgezet om de scheepvaart in de Golfregio te beschermen. In de Straat van Hormuz geven de VS leiding aan een operatie met onder meer het Verenigd Koninkrijk, Saoedi-Arabië, Qatar en Australië. Om zich niet te veel te laten meeslepen in de rivaliteit tussen de VS en Iran, hebben andere landen hun ‘eigen’ missies, zoals ook Japan. Frankrijk heeft een Europese missie aangekondigd, waar voorlopig alleen Nederland zich bij heeft aangesloten.