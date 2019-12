Israëlische premier Netanyahu wint partijverkiezingen Likud

Benjamin Netanyahu heeft de verkiezingen om het leiderschap van de Likud-partij gewonnen. Volgens de officiële uitslagen kreeg de Israëlische premier 72 procent van de stemmen. Toen de eerste peilingen binnenkwamen, eiste Netanyahu de overwinning gelijk op.

Op Twitter bedankte hij de leden van de partij voor hun stemmen. “Met de hulp van God zal ik Likud naar een overwinning leiden in de komende verkiezingen”. Kort daarop gaf de tegenstander van Netanyahu, oud-minister Gideon Saar, zijn verlies toe. Van de 116.000 stemgerechtigde partijleden bracht minder dan 50 procent zijn stem uit.

Hoewel Netanyahu op voorhand favoriet was, leken het spannende verkiezingen te gaan worden. De huidig premier is verwikkeld in verschillende corruptieschandalen en werd daar door zijn uitdager Saar ook op aangevallen. Toch wist Netanyahu, al veertien jaar Likud-leider, met overmacht te winnen.

Netanyahu moet zijn partij in maart 2020 voor de derde keer binnen een jaar tijd leiden in de parlementsverkiezingen. Twee keer liepen pogingen stuk om een meerderheidscoalitie te vormen, zowel door Likud als door centrumpartij Blauw en Wit. Die partij weigert samen te werken met Likud zolang Netanyahu daar aan het roer staat.