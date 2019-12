‘IS doodt elf christelijke gijzelaars in Nigeria’

Islamitische Staat claimt elf gegijzelde christenen te hebben vermoord in Nigeria. Dat meldt de Britse omroep BBC vrijdag. De moorden zouden volgens een woordvoerder van IS bedoeld zijn om de dood van leider Abu Bakr al-Baghdadi te wreken.

In een video van bijna een minuut, die donderdag - op Tweede Kerstdag - naar buiten werd gebracht, zou te zien zijn hoe een van de elf gijzelaars wordt doodgeschoten, terwijl de anderen op de grond worden geworpen en onthoofd. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt, behalve dat het om uitsluitend mannen gaat. Zij zouden in de afgelopen weken gevangen zijn genomen in het noordoosten van Nigeria.

Kalifaat

Abu Bakr al-Baghdadi kwam eind oktober om het leven bij een aanval van Amerikaanse militairen. Volgens president Donald Trump blies hij zichzelf op met een bomvest. De IS-leider, die in 2014 in Irak het kalifaat uitriep, was de meest gezochte terrorist ter wereld.

Naast IS is ook de islamitische terreurgroep Boko Haram verantwoordelijk voor bloederige aanslagen in Nigeria. In juli kwamen bij een aanval op een dorp in het noordoosten van het land meer dan zestig mensen om het leven. Een deel van Boko Haram heeft zich in 2016 aangesloten bij IS en vecht sindsdien onder de naam Islamitische Staat van Afrika in het Westen (ISWAP).