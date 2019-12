Honderden euro’s besparen? Simpel

Dit jaar gaat Gabriëlla Bettonville het echt weer doen: uitzoeken of het niet voordeliger is om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Eind vorig jaar heeft ze het laten zitten, ze had te veel aan haar hoofd. „Waarschijnlijk heb ik het afgelopen jaar te veel betaald, dat knaagde wel een beetje.” En dan is zij nog voorlichter bij budgetinstituut Nibud.

Zorgverzekeringen vergelijken is niemands hobby. Vorig jaar maakte 7 procent van de Nederlandse verzekerden een overstap, aldus koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Terwijl alleen al een andere basisverzekering, met gelijke dekking en voorwaarden, een voordeel kan opleveren tot ruim 200 euro per jaar.

Nederlandse huishoudens zijn ten opzichte van hun inkomen gemiddeld 5 procent meer kwijt aan vaste lasten dan tien jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Gemiddeld gaat nu iets meer dan de helft van het inkomen eraan op. Voor mensen met een koopwoning en een bovenmodaal inkomen is dat wat minder, maar ook in die categorie steeg het aandeel vaste lasten.

Des te meer reden om een aantal van die terugkerende kostenposten eens na te lopen. Voor een overzicht van je eigen uitgaven kun je het programma Persoonlijk Budgetadvies op de site van het Nibud gebruiken, dat bezoekers door alle categorieën loodst en laat zien hoeveel vergelijkbare huishoudens per post uitgeven. Soms blijken eenvoudige ingrepen „gigantische” besparingen op te leveren, zegt financieel planner Marcel van den Belt.

Verzekeringen

Kunnen al die verzekeringen niet goedkoper? Misschien overlapt de dekking van verschillende verzekeringen wel, of zijn sommige verzekeringen helemaal niet echt nodig. De reisverzekering als voorbeeld: heb je tijdens vakanties geen dure spullen bij je, en beoefen je geen spannende sporten, dan kun je overwegen die te schrappen. De basiszorgverzekering dekt immers al eventuele zorgkosten in het buitenland, zolang die niet hoger zijn dan ze in Nederland zouden zijn, en aanvullende verzekeringen gaan nog verder. Scheelt zo’n 2,50 euro per maand.

Overstappen naar een andere zorgverzekering kan dus ook veel schelen, zeker als je aanvullende verzekeringen schrapt. Check hiervoor een vergelijkingssite als Zorgwijzer.nl. Niet elke aanvullende verzekering kan zomaar de deur uit, maar bijvoorbeeld een tandartsverzekering is lang niet altijd nodig, vindt Koen Jansen van de Budgetcoach Groep. Twee halfjaarlijkse controles kosten ongeveer 44 euro, terwijl een basale tandartsverzekering zeker 150 euro per jaar kost. Zie je daarvan af, dan bespaar je dus ruim 100 euro. Jansen: „Als je al vijf jaar niets hebt gehad, kun je deze afweging best maken. Als Nederlanders zijn we soms wel erg uitgebreid verzekerd.”

Kijk ook naar de overlijdensrisico- verzekering (ORV), adviseert financieel planner Van den Belt. Die was tot voor kort verplicht bij elke hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie hoger dan 80 procent van de woningwaarde, dus heel wat mensen hebben er eentje. Sinds vorig jaar is zo’n verzekering bij nieuwe NHG-hypotheken niet meer verplicht en vanaf komend jaar ook niet meer bij bestaande. „Als via het pensioenfonds een nabestaandenpensioen loopt, kun je je afvragen of een ORV nog wel nodig is”, aldus Van den Belt. Stel dat je als veertiger afziet van een overlijdensrisicoverzekering van anderhalve ton voor de komende twintig jaar, dan scheelt dat minimaal 150 euro per jaar.

Als die stap te drastisch is, kan ook een overstap naar een andere aanbieder al lonen. De premie kan volgens Van den Belt zo met enkele tientjes per maand omlaag. Door de concurrentie en een gestegen levensverwachting is de ORV sinds begin deze eeuw veel voordeliger geworden. Voor wie in de tussentijd gestopt is met roken, kan het nog meer schelen.

En hoe noodzakelijk is eigenlijk een uitvaartverzekering? Een sobere crematie kost ongeveer 5.600 euro, volgens de Uitvaartberekenaar van het Nibud. Heb je zo’n buffer achter de hand, dan kun je deze polis ook laten zitten en ongeveer 60 euro per jaar uitsparen.

Huis

Er zijn nog best veel mensen die een hypotheekrente van 4 of 5 procent betalen, merkt financieel planner Van den Belt, terwijl je nu een tienjaarslening vanaf ongeveer 1,5 procent kunt krijgen (zonder NHG). Oversluiten kost wel geld: je moet dan een flinke boeterente aan de bank betalen, omdat die geld misloopt. Maar heb je dat bedrag liggen, dan is het volgens Van den Belt toch voordelig om de hypotheek nog dit jaar over te sluiten. Zeker als je inkomen in het hoogste belastingtarief valt. „Die boete mag je aftrekken, en dit jaar zijn de inkomstenbelastingtarieven wat hoger dan volgend jaar.” Op de site van overheidsplatform Wijzer in Geldzaken valt uit te rekenen hoe hoog zo’n boete ongeveer uitvalt.

Een snelle voorbeeldrekensom voor een aflossingsvrije hypotheek van 3 ton, waarvan de rente van 4 procent nog voor vier jaar vaststaat. Voor een overstap naar een rente van 1,5 procent zou je dit jaar een boeterente betalen van 16.212 euro (inclusief renteaftrek van 38,1 procent), terwijl je netto 18.570 euro rente bespaart. Dat komt neer op een jaarlijks nettovoordeel van 590 euro.

Voor wie dergelijke bedragen niet beschikbaar heeft, is rentemiddeling wellicht aantrekkelijk. De bank berekent dan een nieuwe rente plus opslag. Op de site van Vereniging Eigen Huis (VEH) kun je met de Quickscan nagaan wat in jouw situatie profijtelijk is.

Heb je een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie, dan kan de rente misschien op een eenvoudiger manier (een beetje) omlaag. Vaak brengt de bank namelijk een renteopslag in rekening: hoe hoger de lening ten opzichte van de waarde van de woning, hoe meer opslag. Als de schuld daalt en de woningwaarde stijgt, kun je in een andere risicocategorie vallen en een gunstiger tarief krijgen. Nu de huizenprijzen zo hard stijgen, biedt dat perspectief. Bij veel banken moet je het wel zelf aankaarten. Stel: je hebt een hypotheek van 3 ton en dat bedrag blijkt niet langer 90 procent van de woningwaarde, maar nog maar 70 procent. Dan gaat een rente van 4 procent bij bijvoorbeeld ING met 0,12 procent omlaag, wat een nettovoordeel oplevert van 223 euro per jaar.

Loopt dit op niets uit, dan kun je ook bij de gemeente inzetten op een lagere WOZ-waarde. Dat scheelt (lokale) belasting; op de site van Eigen Huis valt met de WOZ-bespaarcalculator uit te rekenen hoeveel. Stel dat je met succes aanvoert dat jouw huis 4,5 ton in plaats van 5 ton waard is, dan scheelt dat bij het nieuwe belastingtarief van 37,35 procent 186 euro per jaar.

Energie

Voor het financiële voordeel van een andere energieleverancier komen al best veel Nederlanders in actie. Bijna één op de vijf huishoudens veranderde tussen april 2018 en april 2019 van energieleverancier, blijkt uit de Energiemonitor van toezichthouder ACM. Budgetcoach Koen Jansen schat het gemiddelde voordeel op twee tientjes per maand. „Meestal lukt het wel om wat winst te pakken, al was het maar met 100 euro welkomstkorting.” Een vergelijkingssite als Independer zet de prijzen tegen elkaar af.

Een lager energieverbruik kan financieel ook echt schelen. Alleen al de verwarming consequent een graad lager zetten, levert volgens het Nibud een voordeel op van ongeveer 80 euro per jaar. Op de site is de ‘Bespaartest’ te vinden die het budgetinstituut samen met Milieu Centraal ontwikkelde, die laat zien waar met simpele ingrepen nog wat winst te behalen is. Een spaardouchekop plus douchetimer levert bijvoorbeeld een besparing op van 191 euro per jaar, en als je alleen de ruimtes in huis verwarmt waar je bent, spaar je 231 euro uit.

Wat op den duur ook loont, is investeren in energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen en isolatie. Verbeterjehuis.nl geeft een indruk van de mogelijkheden. Best slim, vindt financieel planner Van den Belt, aangezien geld op de spaarrekening toch nauwelijks iets oplevert. Zorg wel eerst dat je reserves op peil zijn, zegt Bettonville van het Nibud. „Uit ons onderzoek blijkt dat bijna 40 procent van de mensen geen, of veel te weinig buffer heeft. Leuk om dan een dak te isoleren, maar als je cv-ketel het begeeft en je hebt geen geld voor een nieuwe, ben je verder van huis.”

Abonnementen

Vrijwel iedereen onderschat hoeveel abonnementen hij heeft. Dat geldt voor 91 procent van de Nederlandse huishoudens, blijkt uit Nibud-onderzoek. De helft zou niet weten wat het allemaal kost en 44 procent laat soms een abonnement doorlopen dat niet meer gewenst is. Je kunt het in kaart brengen met een simpel excel-documentje op de site van het Nibud, waarop alvast 66 mogelijke abonnementen staan ingevuld. „Je uitgaven opschrijven, dat blijkt vaak een eyeopener”, zegt woordvoerder Bettonville. „Maak je wel gebruik van al die streamingdiensten, of zo’n abonnement op sokken, overhemden, bloemen en de bioscoop? Vaak zijn het kleine bedragen, maar het telt wel op.”