Duiker reddingsactie Thaise grot alsnog overleden

Een Thaise marineduiker die vorig jaar betrokken was bij de redding van twaalf voetballers en hun coach uit een grot in Thailand, is alsnog overleden. Hij liep tijdens de reddingsactie een bloedinfectie op die hem anderhalf jaar later fataal is geworden. Dat heeft de Thaise marine vrijdag bekendgemaakt.

Lees ook: De dag van de heroïsche redding in Thailand

Beiret Bureerak werd na de reddingsactie behandeld aan de infectie. Desondanks verslechterde zijn toestand, laat de marine weten. Bureerak is het tweede dodelijke slachtoffer van de operatie. Een andere duiker overleed toen hij zuurstoftanks plaatste langs een potentiële vluchtroute.

Vorig jaar zomer kwamen de twaalf jongens en hun voetbalcoach vast te zitten in een grot. Ze wilden schuilen voor een zware regenbui, waarna de kilometerslange grot onder water kwam te staan. Een reddingsoperatie werd opgezet waarbij zo’n twintig duikers en meer dan honderd brandweerlieden, militairen en internationale reddingswerkers betrokken waren. Alle jongens werden gered.

De reddingsoperatie nam een aantal dagen in beslag en was ingewikkeld. De jongens en de reddingswerkers moesten onder andere veel klimmen en zich onder water door kleine ruimtes manoeuvreren. Een van de doorgangen waar ze doorheen moesten duiken was op z’n smalst veertig centimeter. De tocht duurde telkens zo’n vijf uur.

Bekijk ook deze fotoserie: De grot waar de Thaise jongens vastzaten is nu een toeristische trekpleister