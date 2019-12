‘Brein achter aanslagen Parijs en Brussel wilde ook Schiphol treffen’

Oussama Atar, een 35-jarige Belg van Marokkaanse komaf, was de man die opdracht gaf tot alle grote aanslagen die in Frankrijk en België plaatsvonden tussen 2015 en 2016. Dat is de voornaamste conclusie van het Franse politieonderzoek naar de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Hij zou destijds ook een aanslag willen laten plegen op Schiphol. Het onderzoek is nu afgerond, schrijven de Belgische kranten De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vrijdag.

Atar, die ook bekendstond als Abu Ahmed, stuurde de plannen aan vanuit Syrië waar de terreurorganisatie Islamitische Staat om grondgebied vocht. Anderen waren in Europa verantwoordelijk voor de planning en uitvoer; er werd een terroristencel opgezet in het Brusselse Molenbeek.

Behalve de aanslagen in Parijs zat Atar ook achter de bommen die op het vliegveld en een metrostation in Brussel tot ontploffing werden gebracht op 22 maart 2016. Twee geplande acties, in een Thalys-trein in Verviers en op een kerk in Villejuif, werden vroegtijdig beëindigd of verijdeld.

Eén overlevende Bataclan-terrorist staat terecht

Uit het politieonderzoek is gebleken dat er ook een plan was voor een aanslag op Schiphol, die tegelijkertijd moest plaatsvinden met de aanslagen in Parijs. Dat gebeurde uiteindelijk niet, al is onduidelijk waarom.

Atar is volgens de Franse politie omgekomen in Syrië. Eerder deze maand werd bekend dat het Parijse antiterreurparket twintig verdachten wil vervolgen die betrokken zouden zijn geweest bij de terreurcel. In 2021 moet de rechtszaak beginnen tegen de enige overlevende terrorist van de Bataclan-aanslag, Salah Abdeslam. Tegen hem werd vorig jaar nog twintig jaar straf gëeist in een andere zaak: hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan poging tot moord tijdens een schietpartij in Vorst.