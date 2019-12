Boeren boos na kritiek van het OM

Gedroegen de protesterende boeren die op 1 oktober over de snelweg naar Den Haag trokken zich zó agressief en intimiderend dat de politie niet optrad? Ja, zegt verantwoordelijk officier van justitie Linda Bregman in Opportuun, het personeelsblad van het Openbaar Ministerie.

Handhaven is niet gelukt, constateert Bregman. „Niet omdat we het niet wilden. Niet omdat we de wet niet snapten. Maar omdat het gewoon niet tegen te houden was.” Stevig optreden van de politie had volgens haar tot escalatie geleid. Met alle risico’s van dien. „Vergis je niet: de dynamiek was vaak echt niet fijn. (..) Chauffeurs van vrachtwagens die waren ingehuurd als beweegbare afzetting van het Binnenhof, werden bedreigd en geïntimideerd. Er was veel alcohol in het spel.”

De actievoerende boeren reageren verbijsterd op de uitspraken van Bregman. „Het OM wil zijn straatje schoonvegen met onjuiste berichtgeving ten koste van de boeren”, zegt Bart Kemp, woordvoerder van boerencomité Agractie. „Ze willen ons de schuld geven van hun falen, terwijl wij onze acties van tevoren goed hebben afgestemd met de politie en met de achterban.”

De afspraak met de boeren was: niet over de snelweg. „Daar wilden wij ons aan houden, zegt Kemp, „maar de politie koos er op het laatste moment zelf voor om ons juist wél over de snelweg te escorteren.”

In het interview met Opportuun zegt Bregman hierover: „Tractoren, zo hebben we gemerkt, zijn heel moeilijk te stoppen. Je kan blokkades oprichten, maar op plekken waar geen vangrail is rijden ze gewoon de weg af. Het weiland in. Om de blokkades heen. En weer de snelweg op.”

Rectificatie geëist

Een woordvoerder van de politie bevestigt dit in een schriftelijke reactie: „De recente ervaringen leren ons dat de politie wel de juridische middelen, maar niet de feitelijke middelen heeft om bij gebruik van zwaar materieel tijdens demonstraties daadwerkelijk te handhaven ter verdere voorkoming van strafbare feiten. Indien demonstranten besluiten met zwaar materieel (illegaal) over de snelweg te rijden en daarbij het gevolg voor lief nemen dat deze snelweg verstopt raakt, dan is het politieoptreden beperkt tot het waarborgen van de veiligheid.”

Onzin, vindt Kemp. „De politie heeft allerlei geweldsmiddelen om ons tegen te houden als ze dat echt hadden gewild. Een boer neemt dat risico echt niet.”

Dat er op sommige momenten echt wel sprake was van boeren die op hun trekkers door afzettingen reden, doet Kemp af als „een enkel incident”. De uitspraken van de officier van justitie moeten eerst maar eens bewezen worden, stelt Kemp. „We eisen een rectificatie.”

Het OM staat desgevraagd achter de uitspraken van Bregman. Is haar constatering te lezen als een vrijbrief voor nieuwe acties van boeren op trekkers? Woordvoerder Vincent Veenman: „Het is een schets van de situatie zoals die destijds was. Dat zegt niets over de toekomst.”