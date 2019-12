Baudet hoort niet met Kerst op tv

Mensen met M? Vreemde titel, vindt Diederik Ebbinge. In zijn nieuwe programma Promenade (satire op talkshows) meent hij dat het om mensen met meningitis gaat. Hij wenst ze sterkte. Mensen met M is een interviewreeks van Margriet van der Linden die deze kerstweek wordt uitgezonden. In een Bloemendaalse villa ontvangt ze bekende Nederlanders die een bijzonder jaar achter de rug hebben. Ze worden in duo’s aan elkaar gekoppeld (als in de vergelijkbare NRC-zomerserie) in de hoop op boeiende onderlinge gesprekken. Daar komt het niet van. We zien nauwelijks dialogen tussen de gasten.

Dan wil je graag horen hoe hun roerige jaar was. Hoe ging vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) om met de rellende boeren? Ze heeft zowel Landbouw als Natuur in haar portefeuille. Hoe combineert ze dat? Ook daar komt het niet van. Van der Linden vraagt alleen maar naar persoonlijke, psychologische zaken. Dat doet ze goed, met inzicht en inlevingsvermogen. Maar het blijft een gemiste kans.

Verreweg de beste aflevering is die met zanger Duncan Laurence, winnaar van het Eurovisie Songfestival, en Laura H., de vrouw die zich met haar gezin aansloot bij IS. NRC-redacteur Thomas Rueb schreef een bestseller over haar. Laura H., die niet herkenbaar in beeld wil, vertelt haar opzienbarende verhaal nog een keer, terwijl ze een tekening maakt van zichzelf met haar kinderen. Ze kan zich herkennen in Duncan Laurence omdat die een moeilijke jeugd had als gepeste puber. Laura H. werd als moeilijke puber uit huis geplaatst. Beiden voelden zich niet gezien. Hij werd gered door de muziek. Zij zocht haar heil in het kalifaat. Hemel en hel. Mooi portret van twee millennials die ieder een andere afslag namen.

Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, vertelt over de scheiding van zijn ouders en over de liefde voor zijn verloofde. Maar de politicus blijkt niet zo geschikt voor dit format. Na een onschuldige vraag – „Ben jij een buitenman?” – zit hij al op de kast. Hij vindt Van der Linden een slechte interviewer. „Ik ben Lego, jij bent Duplo.” Hijzelf zou een veel betere interviewer zijn. Hij is immers „een zachtaardig, en gevoelig, en artistiek, en empathisch mens”.

Kort lontje? Mogelijk. Maar het kan ook tactiek zijn om Van der Linden het zwijgen op te leggen. De toch al kritiekloze interviewer durft hierna niets meer te vragen. Dus heeft Baudet alle ruimte om onweersproken onzin te verkondigen. Hij zegt dat hij de meest succesvolle politieke beweging uit de geschiedenis heeft opgezet. NRC schrijft bewust leugens, stelt hij. En de universiteiten en de rechterlijke macht liegen ook. Verder is het einde van de westerse beschaving nabij. Hier had Van der Linden toch op zijn minst kunnen vragen wat hij bedoelde.

Baudet is geen gewone politicus. Over niet-westerse migranten zei hij: „Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst.” Kortom, niet een man die je op kerstavond in de huiskamer wil hebben, terwijl de engelen buiten „Vrede op aarde voor de mensen van goede wil” zingen.

Natuurlijk moet je Baudet interviewen, maar dan moet het alleen over zijn ideeën gaan. Als je hem in een amusementsprogramma plaatst en over zijn verloofde gaat zitten mutsen, maak je hem tot een normale politicus met normale democratische standpunten. En dat zijn het niet. Met dit interview plaatst Van der Linden zich in het trieste rijtje presentatoren die hun journalistieke taak verzaken. Jinek met poezenman Wilders. Twan Huys met knuffelcrimineel Holleeder (en op RTL met de Blokkeerfriezin). De publieke omroep is zo bang om voor links te worden uitgescholden, dat ze liever buigen voor de bullebak.