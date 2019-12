‘30 procent koala’s in Nieuw-Zuid-Wales dood door bosbranden’

Door de aanhoudende bosbranden in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales zijn al duizenden koala’s omgekomen. Autoriteiten schatten het aantal op achtduizend dieren, vertelde minister van Milieu Sussan Ley vrijdagochtend (lokale tijd) in een interview in het radioprogramma AM.

In november luidde een natuurorganisatie de noodklok, maar: Australische bosbranden worden koala’s niet fataal

Naar schatting is 30 procent van de populatie in Nieuw-Zuid-Wales omgekomen, „omdat 30 procent van hun leefgebied in die regio is vernietigd”, volgens Ley. In de deelstaat leven volgens de minister zo’n 28.000 koalaberen. Hoe het met die populatie gesteld is, zal volgens de minister pas echt duidelijk worden als de branden geblust zijn. De Australische regering zet alvast geld opzij om geredde koala’s weer uit te zetten als het vuur onder controle is.

Diersoorten verliezen habitat

In de zuidelijke deelstaten van Australië woeden door droogte en hoge temperaturen sinds november tientallen bosbranden. Daarbij kwamen tot nu toe acht mensen om. Tientallen huizen zijn verwoest. In Nieuw-Zuid-Wales woeden de meeste branden. In die deelstaat zijn zo’n 2.500 brandweermannen aan het werk om het vuur te bestrijden. Rondom de hoofdstad Sydney is de noodtoestand afgekondigd.

Door de branden verliezen veel diersoorten in Australië grote delen van hun leefgebied. Voor de koala’s dreigt bovendien uitdroging: ze eten veel eucalyptusbladeren en halen daar hun vocht uit, maar die bomen gaan in vlammen op. In media worden foto’s verspreid van koala’s die werden gered door brandweerpersoneel. De bekende onderzoekster Christine Adams-Hosking omschreef de dieren eerder als „zulke weerloze, kleine beesten. Een vogel kan wegvliegen, een kangoeroe kan snel springen, maar koala’s zijn langzaam. Zij zitten in feite vast, waar ze zich ook bevinden.”

Het IUCN, de organisatie die wereldwijd onderzoek doet naar biodiversiteit en natuurbehoud, schat de gehele koalapopulatie op 330.000. Koala’s zijn een ‘kwetsbare soort’, omdat hun aantallen snel teruglopen.