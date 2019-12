2019 als protestjaar: wereldwijd de straat op

De redenen voor onvrede bij de bevolking van het Zuid-Amerikaanse continent verschilden in 2019 van land tot land . In Bolivia, het armste land van het werelddeel, fulmineerde de bevolking er tegen oud-vakbondsbestuurder Evo Morales, die al meer dan veertien jaar aan de macht was toen hij in november opstapte. In Chili, dat juist te boek staat als marktvriendelijk en stabiel, en dat wordt bestuurd door een neoliberale miljardair, hekelden jonge demonstranten de groeiende inkomensongelijkheid. Ecuador werd platgelegd door betogers die zich verzetten tegen de afschaffing van brandstofsubsidies. Ondertussen zuchtte Argentinië dit jaar onder de zoveelste financiële crisis. In Peru werd juist geprotesteerd vóór de president, die dreigde te worden afgezet door het corrupte Congres. Toch trok Venezuela misschien wel de meeste aandacht, het land dat maandenlang twee presidenten had en waar een coup faalde, maar dat nog steeds niet van autocraat Nicolás Maduro af is.