18 procent van het geteste vuurwerk blijkt onveilig

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 80.000 tot 100.000 kilo legaal vuurwerk afgekeurd. Dat komt neer op 18 procent van de 250 artikelen dat de inspectie heeft getest.

Problemen doen zich vooral voor bij zwaarder vuurwerk. Zo kunnen cakeboxen, een doos met buisjes waaruit knal- en siervuurwerk wordt afgeschoten, omvallen en zo gevaar veroorzaken. Ook zag de inspectie regelmatig dat brandende onderdelen die naar beneden dwarrelen een risico vormen. Het vuurwerk dat niet veilig bleek, moet worden aangepast of vernietigd worden.

Het is overigens niet zo „dat er iets mis is met bijna een vijfde van ál het vuurwerk in de winkels”, schrijft de inspectie. ILT onderzoekt vooral vuurwerk waarvan bekend is dat het mogelijk gevaarlijk is. Daardoor valt het percentage onveilig vuurwerk hoog uit.

Uitwijken naar Duitsland

De inspectie test jaarlijks een deel van het vuurwerk om te controleren of het aan de veiligheidseisen voldoet. Vorig jaar bleek 28 procent van het geteste vuurwerk niet te voldoen. Ook toen schreef de inspectie dat vooral cakeboxen voor problemen konden zorgen. Voor het eerst moest de ILT dit jaar uitwijken naar een locatie in Duitsland omdat de geluidsnormen vorig jaar werden overschreden.