Zeker zestig migranten onderschept op Kanaal

De Britse en Franse kustwacht hebben donderdag meer dan zestig mensen onderschept die in kleine bootjes het Kanaal probeerden over te steken. Het gaat volgens de BBC om migranten, die uit Afghanistan, Iran en Irak zeggen te komen.

49 mensen in vier boten werden opgepikt door de Britse kustwacht, die een helikopter en meerdere reddingsboten inzette bij de reddingsoperatie voor de kust van het graafschap Kent. Franse autoriteiten ontfermden zich over twee andere vaartuigen, met veertien opvarenden. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt tegen Sky News dat de opvarenden na medisch onderzoek worden overgeleverd aan de migratiedienst.

Lees ook: Het Kanaal over per bootje: een oplossing uit wanhoop

‘Infrequent fenomeen’

Deze maand werden volgens persbureau Reuters 148 migranten onderschept die in kleine bootjes vanuit Frankrijk het Verenigd Koninkrijk hoopten te bereiken. Dat aantal stijgt. In augustus hadden Franse autoriteiten al twee keer zo veel migranten – bijna 1.500 – op bootjes aangehouden als in heel 2018. Het oversteken van het Kanaal – een van de drukste zeestraten ter wereld – is erg gevaarlijk. Het zicht is beperkt en het water is ook in warme maanden relatief koud.

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kondigden in oktober aan de bewaking van het Kanaal aan te scherpen, zodat de bootjes gesignaleerd worden voor ze de open wateren bereiken. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft over de „verontrustende toename van incidenten tijdens de zomermaanden”. De extra maatregelen – onder andere een verdubbeling van de patrouilles aan Franse zijde – moeten de overtochten tegen komend voorjaar reduceren tot „een infrequent fenomeen”, aldus het Britse ministerie.