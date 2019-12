Zeker zestien doden door tyfoon Phanfone op de Filipijnen

De tyfoon Phanfone heeft op de Filipijnen aan zeker zestien mensen het leven gekost. Dat hebben de lokale autoriteiten bekend gemaakt. De tyfoon kwam vlak op kerstavond voor het eerst aan land op de eilandengroep en heeft veel overlast veroorzaakt.

Door de hevige regen die gepaard gaat met de tyfoon zijn de nodige dorpen en steden onder water komen te staan. Ook is op sommige plekken de elektriciteit uitgevallen. Vooral de oostelijk en centraal gelegen eilanden van de archipel zijn getroffen. Phanfone raasde met maximumsnelheden van 120 kilometer uur tot uitschieters van tegen de 190 kilometer per uur over de eilanden.

Uit voorzorg waren al duizenden mensen geëvacueerd. Zij moesten Kerstmis doorbrengen in schuilplaatsen. Ook zijn tienduizenden toeristen gestrand op vliegvelden en in havens, omdat hun vluchten en bootovertochten vanwege het noodweer werden geannuleerd.

Volgens de BBC is er ook de nodige schade op het bij toeristen populaire eiland Boracay, maar is de exacte omvang daarvan nog niet duidelijk.

Phanfone vervolgt zijn weg nu over de Zuid-Chinese Zee en zal naar verwachting weinig tot geen schade aanrichten op het vasteland van Azië.

Eerder deze maand vielen op de Filipijnen ook al zeker zeventien doden door de tyfoon Kammuri. Er trekken jaarlijks zo’n twintig tyfoons over de eilandengroep. De dodelijkste was Haiyan in 2013. Toen kwamen ruim zesduizend mensen om het leven.