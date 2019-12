Universiteit Maastricht doet aangifte van ‘stevige cyberaanval’

De Universiteit Maastricht heeft donderdag aangifte gedaan van „een vrij stevige cyberaanval van ernstige aard”. De Limburgse universiteit werd dinsdag het slachtoffer van een cyberaanval en heeft daar twee dagen later nog steeds last van, liet een woordvoerder donderdagavond weten.

De universiteit werd dinsdag getroffen door de zogenaamde Clop-ransomware, waarbij data op besmette computers ontoegankelijk gemaakt worden - gegijzeld - en alleen tegen betaling vrijgegeven worden. Clop zich niet op individuele computers, maar op volledige bedrijfsnetwerken. Bijna alle Windows-systemen van de universiteit werden geraakt en vooral het e-mailsysteem kan niet worden gebruikt, schreef de universiteit dinsdag in een verklaring.

Systemen nog niet hersteld

De universiteit weet nog niet wanneer de systemen weer hersteld zijn, zegt de woordvoerder. „We zijn een forensisch it-onderzoek met interne en externe specialisten gestart naar de oorzaak van de problematiek en toekomstbestendige oplossingen. Daar gaat onze eerste aandacht heen.” De woordvoerder kan ook nog niet uitsluiten of data buitgemaakt zijn of verloren zijn gegaan, maar hij denkt van niet. „Het verdienmodel van ransomwware is niet om data te ontvreemden maar te gijzelen en daaraan geld te verdienen. We hebben goede hoop dat de data er nog zijn.” Wetenschappelijke data zijn bovendien extra beveiligd, meldde de universiteit dinsdag.

De universiteit heeft de getroffen computersystemen offline gehaald - waaronder de digitale werkomgeving voor studenten - terwijl naar een oplossing gezocht wordt. „We moeten goed in beeld krijgen wat de omvang van het probleem is, dat is de inzet.” Vanwege de Kerst is de universiteit in ieder geval tot zondag gesloten. „Het is op dit moment een rustige periode. We hebben wat dat betreft een aantal dagen om alles goed op een rijtje te krijgen.”