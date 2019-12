‘Turkse hof: Wikipedia blokkeren is schending van mensenrechten’

De blokkade van Wikipedia in Turkije is een schending van de vrijheid van meningsuiting. Dat heeft het Turkse constitutionele hof donderdag geoordeeld, meldt staatspersbureau Anadolu. Alles versies van de online-encyclopedie zijn sinds april 2017 geblokkeerd. Het is nog onduidelijk of en wanneer de blokkade voor internetgebruikers in Turkije wordt opgeheven.

Wikipedia werd twee jaar geleden door de Turkse overheid geblokkeerd omdat twee artikelen op de website een link zouden suggereren tussen Ankara en extremistische organisaties. In die artikelen stond onder meer dat Turkse ambtenaren handel zouden drijven met terreurorganisatie ISIS, de voorganger van Islamitische Staat. Wikimedia, de organisatie achter Wikipedia, verwijderde de artikelen niet omdat zij vindt dat de tekst „beschermd wordt door het recht op vrijheid van meningsuiting”.

Rechtszaak

De Wikimedia Foundation spande eerder al een rechtszaak aan in Turkije om de blokkade op te laten heffen, maar die werd verloren. De organisatie ging hierop in hoger beroep, maar daar werd naar eigen zeggen tot nog toe nog niet op gereageerd. Daarop achtte Wikimedia het in mei dit jaar noodzakelijk om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg te stappen.

Vrijheid van media staat al langer onder druk in Turkije. Sociale media als Twitter en Facebook zijn meerdere keren geblokkeerd. Volgens critici gebruikt de regering daarnaast mediawaakhond RTÜK om conservatieve en islamitische waarden over te brengen op het volk. RTÜK controleert jaarlijks honderden Turkse radio- en televisiezenders en deelt boetes uit als zij „immorele inhoud” verspreiden.