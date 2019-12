Oud-nieuwslezer Fred Emmer overleden (85)

Voormalig nieuwslezer Fred Emmer is dinsdag op 85-jarige leeftijd overleden in Hilversum, zo valt te lezen in een overlijdensadvertentie die vrijdag in NRC verschijnt. Televisiekijkers leerden Emmer kennen als vaste stem en gezicht van het NTS-journaal in de jaren 60, en het daaropvolgende NOS Journaal in de jaren 70.

Emmer stond bekend om zijn rustige uitstraling en omdat hij zelden op een verspreking te betrappen was - zelfs toen er nog niet met autocue werd gewerkt en de nieuwslezer de berichten nog van papier oplas. Hij werkte tussen 1962 en 1965 bij het NTS-journaal en keerde na enkele jaren in de reclame-business in 1971 terug als vaste nieuwslezer bij de inmiddels opgerichte NOS.

Dat deed hij tot 1988, waarna hij een overstap maakte naar de VPRO. Vanaf 1995 presenteerde hij daar het jongerenprogramma Waskracht!, waar hij uiteindelijk opstapte omdat hij het te kinderlijk vond. „Fröbelen in de marge”, noemde hij het in 1997 tegenover NRC, „de onbeholpenheid was aanvankelijk charmant, later irritant.”

Van erotische romans tot alleenstaandenomroep

Na zijn carrière als nieuwslezer ontwikkelde Emmer zich verder op een vlak dat minder mensen van hem kenden en verwachtten: hij publiceerde meerdere erotisch getinte verhalen en schreef een column in het blad Playboy. Ook na zijn pensioen liet Emmer nog af en toe van zich horen. In het jaar 2000 suggereerde hij na een interview serieus bezig te zijn met de oprichting van een omroep voor alleenstaande 30-plussers, die volgens hem te weinig op tv waren. Hoewel de ooit-zo-serieuze nieuwslezer meermaals herhaalde dat het niet om een verlate 1-Aprilgrap ging, is de omroep TV Isolée er nooit gekomen.

Een van de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen die Emmer aan de Nederlandse tv-kijkers meedeelde was de moordaanslag op de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1963. Dit moest nagenoeg live gebeuren, zo vertelde hij in 2013: