Oprichter Kalanick breekt geheel met Uber (en casht 2,7 miljard dollar)

Travis Kalanick heeft met ingang van 31 december geen enkele band meer met Uber, de taxiapp die hij uitbouwde tot een van de toonaangevende techbedrijven van de wereld. De 43-jarige Amerikaan heeft de afgelopen maanden al zijn aandelen in het bedrijf verkocht. Op kerstavond maakte het bedrijf bovendien bekend dat Kalanick uit het bestuur stapt op de laatste dag van dit jaar.

Het nieuws van zijn vertrek komt een paar dagen nadat de taxidienst een schikking van 4,4 miljoen dollar (4 miljoen euro) trof in een federaal onderzoek naar seksuele intimidatie binnen het bedrijf. Kalanick vertrok in 2017 al als topman vanwege de verziekte werkcultuur bij Uber.

Onder Kalanicks leiding ontstond er bij Uber, dat hij in 2009 oprichtte, een bro culture waarin jonge machomannen die zeer lange werkdagen maakten, de dienst uitmaakten. Boetes vanwege het overtreden van de taxiwet werden als noodzakelijke kosten gezien. De top van het bedrijf schoof signalen van seksisme en andere uitwassen jarenlang onder de tafel.

Seksuele intimidatie

Uiteindelijk onthulde een ex-werknemer, Susan Fowler, via een blogpost de misstanden bij Uber voor de buitenwereld. Ze schreef daarin dat haar meldingen van seksuele intimidatie structureel werden genegeerd door haar leidinggevende: de mannelijke dader zou te goed werk leveren.

Na een intern onderzoek, en onder druk van grote investeerders, trad Kalanick uiteindelijk in 2017 terug als chief executive officer. Opvolger Dara Khosrowshahi kreeg als belangrijkste taak mee om Uber in rustiger vaarwater te brengen. Dat moest een beursgang mogelijk maken, en dus opbrengsten voor de eerste investeerders. Winst maakte Uber immers nog nooit.

De beursgang van afgelopen mei leverde partijen zoals het Japanse Softbank en het Saoedische staatsfonds 8,1 miljard dollar op. Met een introductieprijs van 45 dollar per aandeel kreeg het bedrijf een waarde van 80 miljard dollar. Het beursdebuut was daarmee geen groot succes: een paar maanden eerder werd nog gerekend op 110 miljard. Sinds de zomer is het aandeel flink gezakt: de beurskoers schommelt nu rond de 30 dollar.

Dat weerhield Kalanick, die ooit 9 procent van de aandelen had, er niet van om flink te cashen. Bij de beursgang haalde hij enkele honderden miljoenen op, maar de rest van zijn aandelen mocht hij niet meteen verzilveren. Vanaf het moment dat de lock-up verviel in november, begon hij te verkopen. De totale opbrengst bedraagt 2,7 miljard dollar.

In het persbericht zegt Kalanick zich te gaan concentreren op zijn ‘filantropische inspanningen’ en nieuwe activiteiten. Nadat hij zich niet meer dagelijks mocht bemoeien met Uber, richtte hij een nieuw bedrijf op: CloudKitchens. Dat richt keukens op waarin alleen wordt gekookt voor de snelgroeiende thuisbezorgmarkt. Naar verluidt is de cultuur bij CloudKitchens net zo hard als bij Uber in de begindagen. Dat houdt investeerders niet tegen: het Saoedische staatsfonds vertrouwde Kalanick opnieuw honderden miljoenen dollars toe.

