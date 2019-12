Na het gourmetten naar de sportschool

Haar roze kuif staat fier overeind terwijl ze zich in het zweet werkt op de loopband. Op haar shirt staat de tekst: excuses don’t burn calories. Manuela Stigter (40) werkt in de thuiszorg en moet vandaag oproepbaar zijn, maar ze had precies een uurtje om te sporten. Ze hopt van het ene apparaat op het andere. „Je moet vooral doorgaan, niet gaan zitten, dan blijf je zitten.” Dat het Tweede Kerstdag is, deert haar niks, en ze is niet de enige.

Om één uur ’s middags heeft de SmartFit in Nieuwegein al 81 sporters gezien. Waar ooit alleen de woonboulevard open was met Tweede Kerstdag, is er de laatste jaren concurrentie van de sportschool. Hoewel er aangepaste openingstijden zijn en geen groepslessen, komen toch mensen het kerstdiner eraf trainen.

Jeffrey Stigter (29), broer van Manuela en de clubmanager, heeft voor de gelegenheid een zwart overhemd en een zwarte vlinderdas met kleine witte stipjes omgedaan, om zijn werkdag toch een beetje feestelijk te maken. „Het is net als de zondag, dan zijn de winkels ook gewoon open. Zo is het ook met Kerst, het zijn geen heilige dagen meer.” De dagen mogen dan niet meer heilig zijn, het lijf is dat wel, bewijzen de aanwezige sporters.

Vijf keer per week

Het zijn de fanatici der fanatiekelingen, die het gegourmet, het nog een keer opscheppen, de wijntjes en het iets te uitgebreide dessert er gelijk af komen zweten. Achterin de sportschool ligt Carina Kuiper (39) op een matje. Ze is er al zo’n anderhalf uur, er resten haar alleen nog wat buikspieroefeningen. „Ik ben heel fanatiek”, zegt ze. Ze sport zo’n vijf keer per week. „Dansen doe ik dan ook nog, maar dat is niet sporten, dat is vrije tijd.” Het is een onderdeel van haar leven, het sporten, en ze wordt gek als ze niet gewoon kan trainen. Ze kon nu bijvoorbeeld bijna een week niet, in verband met werkverplichtingen en misschien een beetje door Kerst. „Ja, dan móét ik dus vandaag naar de sportschool.”

Nieuwegein, 26-12-2019,

Sporten op 2e kerstdag bij sportschool Smartfit.

Op de foto: Manuella Stigter. Foto Bram Petraeus Nieuwegein, 26-12-2019,

Sporten op 2e kerstdag bij sportschool Smartfit.

Op de foto: Carina Kuiper. Foto Bram Petraeus Nieuwegein, 26-12-2019,

Sporten op 2e kerstdag bij sportschool Smartfit.

Op de foto: Pawel Pietrzyk. Foto Bram Petraeus

Schuin boven haar hoofd hangt Pawel Pietrzyk (25) in een rek buikspieroefeningen te doen. Hij spreekt wel wat Nederlands, maar doet het interview liever in het Engels. Hij woont in Nieuwegein, waar nu voor Kerst ook een deel van zijn Poolse familie verblijft. „Dat is heel veel eten”, zegt hij en lacht. „En drinken, alcohol.” Hij traint toch zeker wel zes keer per week, zegt hij, terwijl hij wat magnesium in zijn handen wrijft. Terug de rekken in.

Zweetdruppels

Voor de spiegel, met in allebei zijn handen een gewicht van zestien kilo, zit Mark ten Oever (49). Hij is hier omdat zijn vriendin het kerstdiner van gisteren aan het opruimen is. „Niet omdat ik niet wil helpen, maar omdat ik anders alleen maar in de weg loop.” En, wil hij nog even toevoegen: „Ik heb het gourmetstel weer boven gezet en de vaat gedaan.” Het niet zo gek dat hij hier is, hij sport al 26 jaar drie à vier keer in de week en staat bij twee sportscholen ingeschreven. „Vroeger was ik wel iets fanatieker. Nu kan ik bij de eerste zweetdruppel denken: zo, het is weer goed geweest.”

Hij is hier niet omdat hij met Kerst zoveel heeft gegeten of vanwege goede voornemens; sporten geeft hem gewoon een goed gevoel. „Dat is misschien ook wel iets tussen de oren hoor.” Hij ziet om zich heen dat Eerste Kerstdag nog steeds een dag van verplichtingen is, maar dat de tweede veel losser is geworden, waardoor er meer ruimte is iets te doen als sporten. Hij doet zijn oortjes met muziek weer in en maakt zijn setje af.

„Het gaat natuurlijk niet voor iedereen op, maar sommigen zullen wel een soort schuldgevoel hebben”, zegt clubmanager Jeffrey. „Maar dik word je niet tussen Kerst en Oud en Nieuw. Dat word je tussen Oud en Nieuw en Kerst.” Rond twee uur is het aantal sporters opgelopen tot negentig. Jeffrey verwacht in totaal een stuk of honderd mensen te begroeten die dag. „Best netjes”, zegt hij. Nee, excuses verbranden geen calorieën, en Tweede Kerstdag is zeker geen excuus meer.