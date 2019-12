Met alle stakingsacties is crisis in de polder nog niet bezworen

Boer Arjen Schuiling (30)

Eigenlijk zou akkerbouwer Arjen Schuiling (30) uit het Drentse Tynaarlo registeraccount worden. „Bij Ernst & Young of zo.” Hij studeerde daarvoor in Groningen. Maar op 16 oktober 2011 sloeg het noodlot toe. Zijn vader beroofde zich van het leven. „Een uur later wist ik al: ik ga het bedrijf voortzetten. Ook al heeft hij me dat altijd uit de kop proberen te praten.”

Maar de zomer van 2018, het bedrijf was net van hem, was droog. Héél droog. De opbrengst van zijn bieten en aardappelen was dramatisch. „ Ik kwam in zware dip terecht.”

De geschiedenis leek zich te herhalen. Nu was het niet alléén de landbouw die zijn vader de dood in dreef, „maar het speelde zeker een grote rol”. Het vele werken op de boerderij maakte zijn oudeheer eenzaam; de lage prijzen en de regels soms wanhopig.

Toen hij hoorde van een boerendemonstratie in Den Haag om tegen de stikstofplannen van met name regeringspartij D66 te ageren bood Schuiling geen seconde direct zijn diensten aan. Een dag later zat hij met alle actievoerders aan tafel. „Of ik niet woordvoerder akkerbouw kon worden?” Schuiling reed kriskras het land door om collega’s te mobiliseren. In de aanloop naar 1 oktober onderhandelde hij met de gemeente Den Haag en de politie. „Ze wilden per se niet meer dan 75 trekkers toelaten. Ik zei hun: ook al zet je de koning zélf neer, boeren gaan dat veld op. Het werden er ruim 2.000.”

Daags na het protest verraste Schuiling vriend en vijand: hij stapte uit Farmers Defence Force en werd lid van de LTO. De gevestigde landbouwclub die hij eerder hekelde. „Met actievoeren alleen bereik je niets, we moeten gaan onderhandelen”, vertelde hij aan wie het maar wilde horen.

Tot hij op 16 oktober met een paar honderd boeren in Groningen op de Vismarkt stond. Schuiling klom op een trekker en vuurde de menigte met zijn meegebrachte megafoon aan. De dag dat provincies overstag gingen voor de eis om de boeren niet alleen te laten opdraaien voor de stikstofcrisis. Als de provincie niet wilde horen, dan moest de provincie maar voelen, was die dag zijn adagium. Een collega brak daarop de deur van het provinciehuis open. Schuiling sprong bij een jonge boer op de trekker. Die reed met kracht enkele hekken omver. „Gelukkig is niemand geraakt, maar nee, dit had nooit zo mogen gebeuren.”

Het Landbouw Collectief, waar dertien boerenorganisaties zich in verenigd hebben, schuift nu geregeld aan bij LNV-minister Schouten (ChristenUnie) en geeft aan „eindelijk” te worden gehoord. Als echter tóch tot gedwongen saneringen wordt besloten, kunnen ze zó weer op het Malieveld staan. Dat ze die kaart vooralsnog tegen de borst hebben kunnen houden, zegt alles over hun verbeterde onderhandelingspositie. Actievoeren blijkt te lonen.

In een paar maanden tijd transformeerde Schuiling van akkerbouwer in actievoerder en van bestuurder in iemand die op sociale media al tot trekkerterrorist werd gebombardeerd en uiteindelijk een dag in de cel heeft gezeten. „Heb je gezien”, zegt hij bij het afscheid van zijn erf, „dat er in Frankrijk en Duitsland kilometers trekkers staan? Dat is allemaal met onze actie begonnen.” Zelf houdt hij zich voorlopig even gedeisd. „Mijn naam staat groot op mijn trekker. Als ik erbij ben komen media direct op mij af. Terwijl, het gaat niet om mij. ‘Ik’ is in onze actie een verboden woord.”

Karel Smouter

‘We zijn onderbemand en heel druk’

Foto Dieuwertje Bravenboer

Verpleegkundige Marleen Eikelenboom (38)

Het allerleukst aan haar werk vindt Marleen Eikelenboom (38) de coachingsgesprekken met patiënten. Dat ze uitlegt hoe ze gezonder kunnen, en moeten, gaan leven. Ze is verpleegkundige op de afdeling Cardiologie van het Haaglanden Medisch Centrum. Aan die coachingsgesprekken komt ze alleen amper toe, vertelt ze, doordat er voortdurend te weinig personeel is. Ze is vooral aan het rennen.

Eikelenboom heeft actiegevoerd op 20 november en niet alleen die dag. Ze zit met zes medewerkers in het verpleegkundig ‘actiecomité’ van het Haaglanden MC en is lid van de FNV. Zondag 15 december werd bekend dat de cao voor ziekenhuispersoneel, na hulp van een bemiddelaar, rond is. Verpleegkundigen krijgen, gespreid over twee jaar, 8 procent loonsverhoging en een eenmalige toeslag van 1.200 euro. Wel moeten ziekenhuizen en verzekeraars er nog 210 miljoen euro voor vinden.

Is ze blij? „Ja en nee. Ja, omdat alle lonen stijgen en er meer geld is voor leerling-verpleegkundigen, wat hopelijk meer personeel aantrekt. Nee, omdat de onregelmatigheidstoeslag heel karig blijft. Met name voor gespecialiseerde verpleegkundigen die we nou net moeten houden.”

Onregelmatig werken is een van de moeilijke kanten van haar vak, zegt Eikelenboom. ’s Avonds, ’s nachts, altijd een ander ritme. En ze heeft twee kinderen. Marleen werkt 34 uur per week en verdient 2.100 euro netto.

Extra diensten draaien, om collega’s te ontzien en roosters vol te krijgen, doet ze niet meer. „Je weet dat íémand het moet doen maar ik moet mezelf beschermen, anders raak ìk opgebrand. Dus ik zeg ‘nee’ als ik om een extra dienst word gevraagd.”

Wat het werk ook zwaarder maakt dan tien jaar geleden is dat patiënten die in het ziekenhuis liggen veel zieker zijn. Ze zijn gemiddeld ouder en ‘hebben’ meer: hart én longproblemen. Of suikerziekte én nierproblemen. „Onze verantwoordelijkheid is dus groter. Als we medicijnen te snel toedienen of in nét de verkeerde dosering, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de patiënt. We moeten dus voortdurend opletten. Dat is lastig als je onderbemand bent.”

Regelmatig ‘sluit’ het ziekenhuis bedden omdat er te weinig personeel is om de kwaliteit van de zorg te garanderen. „Patiënten komen dan op afdelingen waar bedden wél ‘open’ zijn maar de verpleegkundigen níét gespecialiseerd zijn in hun ziekte. Beleidsmakers moeten wakker worden. Er worden fouten gemaakt in ziekenhuizen door personeelstekorten. Er gaan te veel verpleegkundigen weg waardoor kennis en ervaring verloren gaan. De patiëntveiligheid is in het geding.”

Frederiek Weeda

