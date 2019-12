Honderden kilo’s vuurwerk buitgemaakt na ramkraak Tilburg

Bij een ramkraak op een vuurwerkwinkel in Tilburg hebben dieven op de vroege ochtend van Eerste Kerstdag honderden kilo’s vuurwerk meegenomen. De politie schrijft donderdag op zoek te zijn naar „vier mogelijke daders”, die bij de kraak een eerder gestolen witte bestelbus gebruikten.

Volgens de politie werd woensdagochtend rond 04.00 uur gemeld dat „meerdere personen zich verdacht gedroegen” rond de Vuurwerk Knaller aan de Leenherenstraat in de wijk Broekhoven. Vier verdachten renden het pand uit en vluchtten op hoge snelheid in de bestelbus en een zwarte personenauto. De bus werd later elders in Tilburg aangetroffen op een parkeerplaats.

De vuurwerkwinkel schrijft op Facebook dat „een klein beetje vuurwerk” meegenomen is, maar de „schade en rompslomp” enorm zijn. Voor de gouden tip heeft de winkel 500 euro over, of 1.000 euro aan vuurwerk. De politie is op zoek naar getuigen of camerabeelden van de ramkraak en de diefstal van de bus, in de nacht van 19 op 20 december gestolen aan de Schouwslootweg in Waalwijk.